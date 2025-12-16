Wilpert: "Sind voll im Soll und spielen richtig ansehnlichen Fußball"

Als die SG Warthausen/Birkenhard mit einem 4:2-Auswärtssieg beim SV Betzenweiler in die Winterpause ging, passte das Ergebnis zur bisherigen guten Saison. Mit 37 Punkten steht die SGM auf Rang zwei der Kreisliga A2 Oberschwaben, fünf Zähler hinter Tabellenführer SG Muttensweiler/Hochdorf. Im Zentrum dieser Hinrunde steht unter anderem Patrick Wilpert – nicht nur als Co-Spielertrainer, sondern auch als Torjäger: 22 Treffer in 14 Spielen bedeuten Platz eins der Torjägerliste.

Wilpert erklärt seinen Lauf ohne großen Überschwang: „Ich glaube, ich bin aktuell einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dazu kommt viel Selbstvertrauen, starke Mitspieler – und ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu.“

Dass noch eine Rückrunde folgt, lässt Raum für Rechenspiele. Wilpert reagiert darauf mit Humor, ohne sich zu verstecken: „40 sind die neuen 30, Spaß beiseite.“ Den Ursprung seiner Entwicklung er auch einer früheren Station zu: „Ich habe beim FV Biberach unter Flo Treske nochmal richtig dazugelernt, davon profitiere ich sicherlich nun in der Kreisliga.“ Und er denkt nicht nur an sich: „Ich bin überzeugt, dass der eine oder andere Torjäger aus unserer Liga, mit mir die 30-Tore-Marke knacken wird. Das ist schon keine schlechte Leistung.“

Auf die Frage nach dem bislang prägendsten Spiel nennt Wilpert nicht nur das Naheliegende. „Da gab es in den letzten Jahren einige tolle Spiele“, sagt er und verweist auf folgende Partien: „zum Beispiel gegen den 1.FC Heidenheim, SSV Ulm oder auch mein erstes Verbandsligaspiel gegen den Oberligaabsteiger SF Dorfmerkingen mit meinem 1:0 Siegtreffer. Gegen Ex-Vereine zu treffen, da sind glaube ich immer gemischte Gefühle dabei.“

"Wir sind voll im Soll“

Seit dieser Saison trägt Wilpert Verantwortung auch neben dem Tore-Schießen als Co-Spielertrainer. Seine Zwischenbilanz fällt deutlich aus: „Wir sind voll im Soll, spielen richtig ansehnlichen Fußball, der Spaß macht.“ Er betont dabei das Umfeld: „Die Mannschaft und das bestehende Trainerteam unterstützen mich großartig in der neuen Rolle.“ Dass die Lage vor wenigen Monaten eine andere war, schwingt mit: „Den bitteren Abstieg letztes Jahr musste man ja auch erstmal wegstecken.“

Meisterschaft im Blick – und der zweite Weg

Fünf Punkte Rückstand sind im Winter keine Entscheidung, eher eine Ansage. Wilpert bleibt sachlich: „Das wird noch ein hartes Stück Arbeit, aber sicher nicht unmöglich. Ansonsten gibts ja noch den Weg über die Relegation.“

Wilpert wieder bei den Hallenkreismeisterschaften dabei



Anfang Januar ruft traditionell die Hallenkreismeisterschaft in Biberach. Wilpert ordnet das Turnier wie folgt ein: „Eigentlich genieße ich die Winterpause immer, besonders an den Wochenenden, um Zeit für Familie und Freunde zu haben. Aber dieses Jahr bin ich nach langer Pause mal wieder dabei, schauen wir mal wohin die Reise geht.“

So geht Warthausen/Birkenhard als erster Verfolger in die Pause – mit einem Co-Spielertrainer, der trifft wie selten zuvor.