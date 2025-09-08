Wilmes zweimal, Spelle einmalig

– Foto: SC Spelle-Venhaus

Die SG Spelle-Venhaus/Varenrode hat am Sonntag einen klaren 5:1-Erfolg gegen den Aufsteiger Krusenbuscher SV eingefahren. Unter der Leitung von Schiedsrichter Faruk Karakus entwickelte sich ein faires Spiel, das nach anfänglichen Ungenauigkeiten zunehmend vom Druck der Gastgeberinnen geprägt war. Nach einer guten Viertelstunde fanden die Spellerinnen besser in die Partie. In der 24. Minute eroberte die SG im Mittelfeld früh den Ball, Anna-Elisabeth Pelle nutzte die Gelegenheit eiskalt und traf zur 1:0-Führung. Sieben Minuten später legte Nina Wilmes nach einer sehenswerten Kombination über die linke Seite das 2:0 nach (31.).

Kurz nach der Pause erhöhte Wilmes mit ihrem zweiten Treffer auf 3:0 (48.). Nur wenig später setzte Lisa-Marie Egbers mit einem Traumtor aus über 30 Metern den Höhepunkt der Begegnung, ihr Distanzschuss schlug unhaltbar unter der Latte ein (62.). Doch der Aufsteiger zeigte Moral: Mia Mailin Carpenedo verkürzte nach einem energischen Solo zum 1:4 (65.). Spelles Defensive wirkte in dieser Szene ungeordnet. Mehr ließ die SG aber nicht zu. Kurz vor dem Schlusspfiff setzte Amelie Wiegmann den Endpunkt, als sie nach Vorarbeit von Anna M. zum 5:1 vollendete (89.).

Während Spelle-Venhaus/Varenrode einen verdienten Dreier feierte und sich im oberen Tabellenmittelfeld festsetzt, verhinderte KSV-Torfrau Svenja Strozyk mit starken Paraden eine noch höhere Niederlage. Krusenbusch zeigte sich kämpferisch, blieb aber in der Offensive zu harmlos und kam lediglich über Konter zu vereinzelten Nadelstichen. Für die Anhänger beider Teams bot der Liveticker von Robert Gertzen eine ausführliche Begleitung der Partie, die auch die sehenswertesten Szenen festhielt. Fazit: Verdienter Heimsieg der SG Spelle-Venhaus/Varenrode, die sich nach anfänglichen Unsicherheiten steigerte und offensiv variabel agierte. Krusenbusch zahlte Lehrgeld, nahm aber zumindest Moral und Einsatzwillen mit. Concordia-Frauen: Dritter klarer Sieg in Folge!

– Foto: Matthias Drees