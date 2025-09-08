Wilmes zweimal, Spelle einmalig

Die SG Spelle-Venhaus/Varenrode hat am Sonntag einen klaren 5:1-Erfolg gegen den Aufsteiger Krusenbuscher SV eingefahren. Unter der Leitung von Schiedsrichter Faruk Karakus entwickelte sich ein faires Spiel, das nach anfänglichen Ungenauigkeiten zunehmend vom Druck der Gastgeberinnen geprägt war.
Nach einer guten Viertelstunde fanden die Spellerinnen besser in die Partie. In der 24. Minute eroberte die SG im Mittelfeld früh den Ball, Anna-Elisabeth Pelle nutzte die Gelegenheit eiskalt und traf zur 1:0-Führung. Sieben Minuten später legte Nina Wilmes nach einer sehenswerten Kombination über die linke Seite das 2:0 nach (31.).
Kurz nach der Pause erhöhte Wilmes mit ihrem zweiten Treffer auf 3:0 (48.). Nur wenig später setzte Lisa-Marie Egbers mit einem Traumtor aus über 30 Metern den Höhepunkt der Begegnung, ihr Distanzschuss schlug unhaltbar unter der Latte ein (62.).
Doch der Aufsteiger zeigte Moral: Mia Mailin Carpenedo verkürzte nach einem energischen Solo zum 1:4 (65.). Spelles Defensive wirkte in dieser Szene ungeordnet. Mehr ließ die SG aber nicht zu. Kurz vor dem Schlusspfiff setzte Amelie Wiegmann den Endpunkt, als sie nach Vorarbeit von Anna M. zum 5:1 vollendete (89.).
Während Spelle-Venhaus/Varenrode einen verdienten Dreier feierte und sich im oberen Tabellenmittelfeld festsetzt, verhinderte KSV-Torfrau Svenja Strozyk mit starken Paraden eine noch höhere Niederlage. Krusenbusch zeigte sich kämpferisch, blieb aber in der Offensive zu harmlos und kam lediglich über Konter zu vereinzelten Nadelstichen.
Für die Anhänger beider Teams bot der Liveticker von Robert Gertzen eine ausführliche Begleitung der Partie, die auch die sehenswertesten Szenen festhielt.
Fazit: Verdienter Heimsieg der SG Spelle-Venhaus/Varenrode, die sich nach anfänglichen Unsicherheiten steigerte und offensiv variabel agierte. Krusenbusch zahlte Lehrgeld, nahm aber zumindest Moral und Einsatzwillen mit.
Concordia-Frauen: Dritter klarer Sieg in Folge!
Bei schönstem Sommerwetter gewann unsere erste Frauenmannschaft am Sonntagnachmittag das Emsland-Derby gegen die FSG Union Meppen/Schwefingen klar mit 4:0!
Bis auf kurze starke Phasen der Gäste bestimmte Concordia Emsbüren die gesamten 90 Minuten über das Spiel. Das Team von Trainer Marcel Gebhardt erarbeitete sich gegen tief stehende und mit einer Fünferkette verteidigende Meppenerinnen immer wieder gute Tormöglichkeiten.
Nach einem Pass von Lotta Tiebel setzte sich Kapitänin Lotta Spies in der achten Spielminute sehenswert im Strafraum gegen ihre Gegenspielerin durch und schob den Ball an Torhüterin Viola Jansen vorbei: 1:0 für Concordia!
Das 2:0 erzielte Lina Haking nach einem Eckball (34').
In der zweiten Hälfte sorgte Lotta Tiebel für die Vorentscheidung, als sie sich in der 55. Minute einen zu kurzen Meppener Rückpass erlief und kurzer Entfernung einnetzteä.
Ida Jansen erzielte dann in der 88. Minute den 4:0-Εndstand: Ihr erstes Landesliga-Tor!
Zuvor traf Nienke den Ouden den Torpfosten. Bei einer besseren Chancenverwertung wäre ein noch höherer Sieg möglich gewesen.
Die wieder über 130 Zuschauer feierten
den überzeugenden Sieg gegen eine ersatzgeschwächte FSG Union Meppen/Schwefingen mit viel Applaus für's Team.
In der Tabelle liegen die Concordia-Frauen somit weiter auf Platz 2 einen Punkt hinter dem überraschend stark in die Saison gestarteten Aufsteiger Ems Jemgum! Concordia hat ein Spiel weniger wie der Spitzenreiter ausgetragen.
Vielen Dank an viele Helfer, die dieses Landesliga-Spiel wieder zu einem Event gemacht haben. Dieses gilt u. a. für Madlen, Michaela, Ludger und Dieter (Foodtrailer-Team), für unsere vierte Herrenmannschaft (Getränke-Dienst), Stadionsprecher Achim Kampel oder Matthias Drees (Fotos)!
Das nächste Spiel ist wieder ein Heimspiel und wieder ein Derby: Zu Gast am kommenden Sonntag (15.09.25) um 15.00 Uhr im Concordia-Park ist dann Olympia Uelsen als beste Grafschafter Frauen-Fußballmannschaft. Mehr dazu demnächst!