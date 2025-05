Wilmersdorf will zurück an die Tabellenspitze - Croatia zieht nach

Wilmersdorf kann vorerst zurück an die Tabellenspitze springen. Dafür benötigt es einen Sieg beim formstarken Türkspor.

Teutonia steht unter Druck. Bei sieben Punkten Rückstand auf das rettende Ufer muss am Grabensprung ein Sieg her.

Die VSG Altglienicke II lauert hinter den Top 3. Im Heimspiel gegen den Berliner SC winkt neben dem siebten Sieg in Folge auch ein möglicher Sprung auf Rang zwei.

So., 11.05.2025, 13:00 Uhr

So., 11.05.2025, 14:30 Uhr

So., 11.05.2025, 14:30 Uhr

Croatia ist zurück an der Tabellenspitze und will die am Sonntag im Heimspiel gegen Polar Pinguin verteidigen.