Wilmersdorf verliert Torfestival, SpaKi stoppt Negativlauf

Archiv – Foto: Kerstin Kellner

Der SC Charlottenburg meldet sich weiter ganz oben an. Gegen die formschwache VSG Altglienicke II brauchte es zwar zunächst ein Eigentor der Regionalliga-Reserve, doch dann legte der SCC selbst nach. Ahmad Selman erhöhte kurz vor der Pause. Eine gute Viertelstunde vor Schluss machten Fatih Kücük und Adrian Droszczak dann per Doppelschlag alles klar. Damit rückt der SCC vorerst auf Rang zwei.

Ganz vorn aber marschieren die Füchse weiter. Dabei sah es lang nicht danach aus. Der VfB Fortuna Biesdorf, der Punkte im Kampf um den Klassenerhalt braucht, hielt die Null bis in die Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, ehe der eingewechselte Karim Abdel-Hamid den Siegtreffer für den Tabellenführer erzielte. ---

Tabellenschlusslicht Südwest bleibt auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen und kommt dennoch nicht vom Fleck. Juan Cernescu brachte die Steglitzer in Rudow in Führung. Die Hausherren glichen nach der Pause zügig aus, Matteo Günther traf zum 1:1-Endstand. ---

Nach drei Siegen in Folge ist Hohen Neuendorfs Serie am Samstag in Steglitz gerissen. Dabei gingen die Gäste zunächst noch in Führung. Leandro Röttgen erzielte das 0:1. Direkt nach dem Seitenwechsel glich Stern dann durch Hamid Sen aus. Etwa zehn Minuten später drehte Oliver Gantzberg die Partie schließlich. Hintenraus wurde es nochmal hitzig. Tim Niederau (Hohen Neuendorf) sah nach Foulspiel gelb-rot. Daraufhin stürmte Stern-Torwart Elias Fürstenau zu ihm, schubste den Gegner und flog dafür mit rot vom Platz. ---

Nach dem Sieg beim Berliner SC konnte der SV Empor an diesem Wochenende nachlegen. Nach einer intensiven, aber torlosen ersten Halbzeit brachte Max Zander die Hausherren nach etwa einer Stunde per direkt verwandeltem Freistoß in Führung. In der 80. Minute legte Quentin Albrecht nach. Anschließend ergab sich der Frohnauer SC mehr oder weniger. Nach Foulspiel erhöhte Niklas Grahl-Störig per Elfmeter für Empor, ehe Timon Hätscher den 4:0-Endstand herstellte. ---

Der 1. FC Wilmersdorf hat die Rolle als Verfolger Nummer eins verloren. Nachdem der SCC über Nacht vorbeigezogen war, patzte Wilmersdorf am Sonntagvormittag im Heimspiel gegen den Berliner SC. Dabei führten die Gäste gleich drei Mal, doch Wilmersdorf kam immer wieder zurück. Lucky Ugbogbo sorgte mit dem 3:4 in der 87. Minute schließlich für den Schlusspunkt in dieser torreichen Begegnung. ---

Nach fünf Niederlagen in Folge haben die Spandauer Kickers ihre Negativserie beenden können, auch wenn gegen Türkspor mehr als nur ein Punkt drin war. Jack Krumnow traf in Halbzeit eins und nach Wiederanpfiff, brachte SpaKi, das ab der 27. Minute nach Notbremse von Khasan Dzhaukhar in Unterzahl agieren musste, in Front. Die 2:0-Führung hielt bis in die Schlussviertelstunde, ehe Enes Uzun verkürzte. Süleyman Kapan entriss den Spandauern in der Nachspielzeit per Handelfmeter zwei Punkte. ---

Das Mariendorfer Derby zwischen dem TSV und Blau Weiß 90 endete Unentschieden. Maurice Froelian brachte die Gäste von der Rathausstraße in der 19. Minute in Führung. Wenig später flog Mariendorfs Ali Mohammed Kasola nach gelb-roter Karte vom Platz. Mit einem Mann weniger erkämpften sich die Hausherren dann aber trotzdem noch einen Punkt. Daniel Veilert traf in 90+2 zum 1:1. ---

Die Konkurrenz hat teilweise vorgelegt und so stand Polar Pinguin im Heimspiel gegen Staaken mächtig unter Druck. Die Gäste aus Spandau waren zuletzt richtig gut unterwegs und ritten die Erfolgswelle auch zu Beginn dieser Partie. Maurice Engst traf nach fünf Minuten bereits zum 0:1. Kurz vor der Pause konnte James Ifeanyichukwu Ndubueze ausgleichen, ehe er die Partie in der 53. Minute gänzlich drehte. Die bestand rund zwanzig Minuten, doch dann glich Sebastian Gigold aus. Es blieb beim 2:2, das den Hausherren nur bedingt weiterhilft.

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