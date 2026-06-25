Wilmersdorf-Torjäger wechselt nach Brandenburg, drei Abgänge bei Tas

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

Dass Nii Bruce Weber den 1. FC Wilmersdorf in diesem Sommer verlassen würde, war schon länger bekannt. Nun steht der neue Arbeitgeber des 27-Jährigen fest. Der Top-Torjäger des Berlin-Liga-Siebten spielt künftig für die BSG Stahl Brandenburg in der höchsten Spielklasse des Nachbarbundeslandes

Der SV Tasmania Berlin hat drei weitere Spieler verabschiedet. Jean-Paul Ajala-Alexis verlässt den Klub in Richtung Bayernliga, wird künftig für Gebenbach spielen. Bei Kemal Günay und Rici Bokake-Befonga stehen die neuen Vereine noch nicht fest.

24.06. +++ Mahlsdorf holt Talent aus Frankfurt

Der BSV Eintracht Mahlsdorf hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Leon Rollnik (19) kommt aus Frankfurt Oder, war dort zuletzt für die U19 des 1. FC Frankfurt (Oder) in der Regionalliga Nordost aktiv.

24.06. +++ Ohlow verlängert in Lichtenberg

Lichtenberg 47 hat eine weitere Vertragsverlängerung vermeldet. Demnach bleibt Richard Ohlow dem Oberligisten auch in der kommenden Saison als Leistungsträger und Führungsspieler erhalten.

23.06. +++ Rehberge verlängert mit Trainer

Der BSC Rehberge hat mit Trainer Maurice Kliemannel verlängert. Der 29-Jährige stieg im vergangenen Sommer von der zweiten in die erste Mannschaft auf, führte das Bezirksliga-Team in der abgelaufenen Spielzeit auf Rang 8.

23.06. +++ Zwei weitere Neue beim SCC

Der SC Charlottenburg hat zwei weitere Neuzugänge präsentiert. Malick-Kenny Diarra kommt von Berolina Mitte. Aus der U18 vom FC Hertha 03 Zehlendorf wechselt Dino Freitag ins Mommsenstadion.

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