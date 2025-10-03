Wilmersdorf schießt SpaKi ab - Staaken jubelt dank Gakpeto

Am Wochenende steht der 8. Spieltag der Berlin-Liga an.

Staaken sendet ein ordentliches Ausrufezeichen aus dem Tabellenkeller. Der Oberliga-Absteiger setzte sich am Freitagnachmittag in Reinickendorf gegen die Füchse durch. Matchwinner war Efraim Gakpeto, der gegen seinen Ex-Klub doppelt traf.

Der SC Charlottenburg gewinnt sein Heimspiel gegen Türkspor klar und klettert damit zumindest vorerst satte neun Plätze nach oben. Zum Spielfilm: Marvin Michels bringt die Hausherren im Mommsenstadion in der 9. Minute in Führung. Zehn Minuten später legt Necmi Ulucay nach. In Durchgang zwei sorgen Adrian Droszczak und Patrick Maykowski für die Entscheidung. Zu allem Überfluss flog in der Nachspielzeit Türkspors Sefa Kahraman auch noch mit gelb-rot vom Platz.

Am Tag der Deutschen Einheit empfing der 1. FC Wilmersdorf zu früher Stunde die Spandauer Kickers zum Topspiel der Berlin-Liga. Dabei erwischten die Hausherren einen phänomenalen Start, wobei SpaKi von Beginn an überhaupt nicht ins Spiel kam. Yousef El-Meguid traf bereits nach wenigen Sekunden zum 1:0, legte kurz darauf das zweite nach. Mit dem 3:0 durch Rodrigo Flores Kaya in der 19. Minute und dem 4:0 durch Nii Bruce Weber in der 34. Minute war das Spiel schon nach etwas mehr als einer halben Stunde gelaufen. Im zweiten Durchgang fand SpaKi ein bisschen besser rein, Wilmersdorf agierte aber auch nicht mehr so zielstrebig wie zu Beginn des Spiels. Dennoch legte der Gastgeber durch Mohammed Izal und Marvin Kupfer zwei weitere Treffer nach. Dazwischen erzielte Arda Sahin den Ehrentreffer für SpaKi.

Am Samstag empfängt Stern 1900 den SSC Südwest zum Steglitz-Derby. Die Rollen sind dabei klar verteilt. Stern ist seit sechs Ligaspielen ungeschlagen, Aufsteiger Südwest ist Tabellenletzter, verlor unter der Woche deutlich mit 9:2 in Biesdorf. ---

Tabellenführer Altglienicke II ist am Samstag gefordert, reist in den Prenzlauer Berg, um beim SV Empor anzutreten. Die Hausherren sind in dieser Saison noch nicht wirklich angekommen, stehen bei mageren vier Punkten und sind Vorletzter. ---

Auch am Sonntag kommt es zu einem Duell zweier Tabellennachbarn. Der Frohnauer SC belegt derzeit Rang acht, empfängt den auf Platz neun liegenden Aufsteiger Blau Weiß 90. Frohnau verlor zuletzt zwei Mal, Blau Weiß 90 unterlag in der Vorwoche dem Berliner SC. ---

Der Berliner SC reitet eine kleine Erfolgswelle, konnte die letzten beiden Spiele gegen Frohnau und Blau Weiß siegreich gestalten. Nun kommt Fortuna Biesdorf am Sonntag. Auch der VfB gewann zuletzt zwei Mal, holte gegen Empor und Südwest wichtige Punkte im Tabellenkeller. ---

Auch Polar Pinguin hat sich in den letzten Wochen wichtige Zähler sichern können, ist nach den Siegen gegen Staaken und Südwest aktuell 14. Rudow wartet seit drei Spielen auf einen Dreier, liegt einen Punkt vor dem Gegner. ---

Mit dem TSV Mariendorf und Hohen Neuendorf treffen am Sonntag zum Abschluss des Spieltags zwei Verfolger aufeinander. Beide sammelten in den bisher gespielten sieben Partien elf Punkte, belegen Rang sechs bzw. sieben.

