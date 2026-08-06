Willy Sommer vor Schanzer-Debüt – Sextett pocht auf ersten Sieg

Prominentes neues Gesicht in der Bayernliga Nord: Ex-Drittligaspieler Niklas-Wilson Sommer, der als spielender Co-Trainer beim FC Ingolstadt II angeheuert hat. – Foto: Imago/HMB-Media

Die einen haben einen Traumstart hingelegt und tragen nach drei Saisonspielen noch eine weiße Weste – Cham und Gebenbach – und die anderen warten noch auf den allerersten Punktgewinn – Fortuna Regensburg und Neumarkt. Insgesamt sind sechs Mannschaften noch sieglos, darunter Aufsteiger Don Bosco Bamberg und Ligawechsler Nördlingen. „Es ist Zeit für den ersten Sieg in dieser Saison!“, macht nicht nur Weidens Übungsleiter Michael Riester klar. In diesem Sinne: Bühne frei für den 4. Spieltag in der Bayernliga Nord, der überwiegend bereits am Freitagabend über die Bühne geht...

Heute, 18:30 Uhr FSV Stadeln Stadeln ASV Cham ASV Cham 18:30 PUSH



Manfred Dedaj (Trainer FSV Stadeln): „Der nächste Brocken! Im zweiten Bayernliga-Jahr wissen wir jetzt, was die Bayernliga für uns bedeutet und wissen auch, wie wir gegen Cham zu spielen haben. Das haben wir letzte Saison zu Hause bewiesen. Natürlich wird es ganz schwer, doch wir haben nichts zu verlieren. Gegen solche Mannschaften als FSV Stadeln spielen zu dürfen, macht uns schon stolz und froh. Wir versuchen, unser Spiel durchzubringen, auch wenn wir wieder leiden werden müssen.“



Personalien: Dominik Hahn, Marco Hennemann, Jan Koch und Kevin Michelis stehen dem Trainerteam wegen Verletzung, Beruf oder Rotsperre nicht zur Verfügung.







Faruk Maloku (Trainer ASV Cham): „Mit dem FSV Stadeln erwartet uns auswärts eine anspruchsvolle Aufgabe. Stadeln ist eine eingespielte und sehr erfahrene Mannschaft, sie haben ihren Kader ordentlich verstärkt. Sie spielen sehr strukturiert und sind in allen Mannschaftsteilen gut organisiert. Wir wissen, dass wir über 90 Minuten hochkonzentriert sein und in allen Bereichen an unser Limit gehen müssen.“



Personalien: Neben den üblichen Verletzten Andre Adkins und Marco Pfab fehlt bei den Oberpfälzern Alexander Sigl rotgesperrt. Stürmer Ashour Abraham war zu Beginn der Woche krank, ein Einsatz wird sich kurzfristig entscheiden.











Heute, 18:30 Uhr SV Fortuna Regensburg SV Fortuna DJK Don Bosco Bamberg DJK Bamberg 18:30 live PUSH



Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Je mehr Spiele wir auf diese Art und Weise verlieren, desto mehr packt uns der Wille, endlich ein Erfolgserlebnis einzufahren. Der Wunsch nach drei Punkten ist groß bei uns. Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns, in der jeder Gas gegeben hat. Ich bin überzeugt davon, dass wir am Freitag noch eine Schippe drauflegen werden und hoffe, dass wir den Aufwand in verwertbare Punkte ummünzen. Bamberg ist ein guter und sehr kompakter Aufsteiger. Wir werden auf den Gegner vorbereitet sind. Nichtsdestotrotz zählt wieder, was wir aufs Parkett bringen. Weiterhin gilt es an den Abschlüssen und der Entschlossenheit vorm Tor zu arbeiten. Mit einer stabilen und noch besseren Leistung als zuletzt wollen wir uns die Punkte endlich verdienen. Natürlich werden wir zu Hause auf Sieg spielen.“



Personalien: Amir Hedider, der zuletzt angeschlagen ausfiel, kehrt wieder in den Kader zurück, welcher ansonsten unverändert bleibt. Kevin Hoffmann ist inzwischen vorsichtig ins Mannschaftstraining eingestiegen, ein Einsatz käme aber noch zu früh.





Carsten Nüßlein (Trainer DJK Don Bosco Bamberg): „Bitter, dass wir das Spiel gegen Weiden in der 95. Minute aus der Hand gegeben haben. In Regensburg wird es ein schweres Unterfangen – gegen eine Mannschaft, die eigentlich ganz oben mitspielen wollte. Im Moment stehen sie ein wenig mit dem Rücken zur Wand. Letzte Saison haben sie sehr viele Tore erzielt, haben da richtig gute Jungs drin. Trotzdem wollen wir unser Spiel aufziehen, dagegenhalten und was mitnehmen. Wir brauchen jetzt endlich den ersten Dreier!“



Personalien: Neben Dauerpatient Tim Holzheid fällt Defensivmann Vlad Saprykin aus, der sich im letzten Spiel einen Bänderriss zugezogen hat. Patrick Görtler wird nach seiner Knieverletzung wieder im Aufgebot stehen.







Heute, 18:30 Uhr Würzburger FV WürzburgerFV TSV Nördlingen Nördlingen 18:30 live PUSH



Christian Breunig (Trainer Würzburger FV): „Wir haben mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen einen ordentlichen Start hingelegt und sind gut drauf. In den zwei Testspielen danach konnten wir weiter testen und Belastung verteilen. Trotz einiger Personalsorgen freuen wir uns riesig auf das Heimspiel – wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen und den nächsten Schritt machen.“



Personalien: Die Verletztenliste beim WFV ist im Moment lang. Weiter fehlen Sebastien Döring, Cornelius Wieden, Adrian Istrefi und Jan Rabe. Neu dazugekommen sind Luis Wagner und im letzten Training auch Kapitän und Torhüter Andre Koob. Zusätzlich stehen am Wochenende Denis Hochweiß, Felix Bergmann und Noa Zuljevic nicht zur Verfügung. Auch der kurzfristige Abgang von Julian Wild nach Aschaffenburg muss verkraftet werden. Dafür steht Neuzugang Patrick Hofmann (zuvor Würzburger Kickers) erstmals im Kader.





Michael Göttler (Trainer TSV Nördlingen): „Uns erwartet mit Sicherheit ein sehr selbstbewusster Gegner, der super in die Saison gestartet ist. Wir wollen jetzt auch endlich unseren ersten Sieg feiern und dafür werden wir alles investieren. Wir müssen schauen, die Grundtugenden auf den Platz zu kriegen und unseren Matchplan durchzuziehen. Unsere erste Halbzeit gegen Aschaffenburg war richtig gut. Für uns gilt es jetzt, diese Leistung über zwei Halbzeiten zu bestätigen und den positiven Trend fortzusetzen. Wir sind sehr gut vorbereitet, die Entwicklung ist positiv und die Richtung stimmt. Natürlich wollen wir am Freitag das bestmögliche Resultat mitnehmen.“



Personalien: Grundsätzlich gibt es keine Veränderungen gegenüber der Vorwoche. Jonas Wundel befindet sich im Aufbautraining und ein Einsatz käme vermutlich noch zu früh.







Heute, 19:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg 19:00 live PUSH



Dominic Rühl (Trainer DJK Gebenbach): „Mit unserem kommenden Gegner kommt zu einem frühen Zeitpunkt der Saison das erste Highlight-Spiel auf uns zu. Darauf freuen wir uns enorm. Wir sind wieder angehalten, weiter Vollgas zu geben. Trotz der tollen Ergebnisse wissen wir, dass wir uns in vielen Bereichen noch steigern können und müssen. Die Jungs haben die Woche über auch gezeigt, dass sie noch mehr zeigen wollen. Dabei geht es aber ausschließlich um inhaltliche Themen. Bei Einsatz, Wille, Lauf- und Leistungsbereitschaft legen die Jungs Woche für Woche tadellose Leistungen ab. Daher stimmt die Basis und wir sind bereit, unsere Leistungsgrenze weiter nach oben zu verschieben.“



Personalien: Nach jetzigem Stand ist Langzeitpatient David Vidovic der einzige sichere Ausfall beim Gastgeber. Mittelfeldmann Jonas Schwindl kehrt nach abgesessener Rotsperre zurück und auch bei Simon Pirner könnte es für einen Kaderplatz reichen.





Patrick Sulewski (Trainer FC Eintracht Bamberg): „Erster gegen Dritter: Von außen ist es zwar ein besonderes Spiel, aber intern ist es bei uns überhaupt kein Thema. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir von Spiel zu Spiel schauen mit einer wahnsinnig jungen und neuformierten Truppe. Dementsprechend sehen wir uns als klarer Underdog. Mit Gebenbach treffen wir auf eine eingespielte und erfahrene Truppe. Da kommt wahnsinnig viel Qualität auf uns zu. Wir wollen auch hier nichts an unserem Spiel verändern, wollen wieder mutig und offensiv auftreten und an die letzten Leistungen anknüpfen. Natürlich fahren wir mit dem Ziel nach Gebenbach, was mitzunehmen und am besten drei Punkte einzufahren.“



Personalien: Beim jungen Angreifer Paul Kraußold wird es nach seiner Verletzung aus dem Weiden-Spiel nur zu einem Kurzeinsatz reichen. Ansonsten können die Oberfranken aus dem Vollen schöpfen.







Heute, 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden DJK Ammerthal Ammerthal 19:00 live PUSH



Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Wir sind nah dran am ersten Sieg in der Liga. Wir haben jetzt drei Pokalsiege hinter uns und wissen, was wir tun müssen, um zu gewinnen. Wir werden die Intensität aus den letzten beiden Spielen beibehalten, unsere Fehler abstellen und dann auch gegen Ammerthal erfolgreich sein. Es ist Zeit für den ersten Sieg in dieser Saison!“



Personalien: Die Lage bei den Nordoberpfälzern ist angespannt. „Wir werden sehen, was sich bei den Youngsters tut und ob sie rechtzeitig die Spielgenehmigung bekommen – und wer aus dem Verletztenlager zurückkommt“, informiert Riester.





Tobias Rösl (Trainer DJK Ammerthal): „Es ist Derby-Zeit, darauf freuen wir uns. Wir erwarten, dass Weiden stärker auftreten wird als vor drei Wochen im Pokal. Darauf sind wir vorbereitet. Entscheidend ist, den Fokus konsequent auf uns selbst zu legen. Meine Mannschaft wird mit einer starken Mentalität, festem Selbstvertrauen und unbedingtem Willen in die Partie gehen. Dazu benötigen wir stabile Abläufe und müssen unsere Abschlüsse effizienter nutzen, um Zählbares mitzunehmen.“



Personalien: Im Gegensatz zu seinem Trainerkollegen hat Rösl keine Sorgen. Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann einsatzfähig.







Heute, 19:00 Uhr TSV Kornburg TSV Kornburg TSV Großbardorf Großbardorf 19:00 PUSH



Florian Bauer (Trainer TSV Kornburg): „Trotz der Pokalniederlage gegen Bayreuth war es am Dienstag ein unglaublich hochklassiges Fußballspiel von beiden Seiten. Wir haben zum wiederholten Male gezeigt, was wir im Tank haben – gerade gegen gute Mannschaften. Die Leistung war überragend und darauf können wir sehr stolz sein. Am Freitag in der Liga wartet ein komplett anderes Spiel. Das braucht andere Lösungen und eine andere Herangehensweise.“



Personalien: Im Vergleich zum Pokalspiel am Dienstag bleibt der Kader unverändert.





Marc Hartmann (Sportlicher Leiter TSV Großbardorf): „Das Pokalspiel gegen Schweinfurt 05 vom Dienstag ist abgehakt. Trotz der sehr ärgerlichen Niederlage haben unsere Jungs gegen den Regionaligisten eine sehr ansprechende Leistung geboten. Es gilt nun gut zu regenerieren, um wieder die nötige Frische für Freitag zu haben. Mit dem TSV Kornburg wartet auf uns eine schwere, aber nicht unlösbare Aufgabe. Wir wollen stabil stehen, gleichzeitig aber auch mutig auftreten. Unser Ziel ist, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen.“



Personalien: Sicher auf der Ausfallliste stehen bei den Grabfeld Galliern Diego Schwab, Nathan Wirth, Jan Leifer (alle Aufbautraining), Rinor Sadiku ( Kreuzbandriss) und Silas Förster (privat verhindert). Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Jannik Göller und Luis Wäcke.









Daniel Soldevilla (Viktoria Aschaffenburg): „Nach dem erfolgreichen Auftakt in Nördlingen und dem Pokalspiel gegen Aubstadt treffen wir am Samstag auf eine junge, wilde Truppe, die sehr engagierten Fußball spielt und taktisch sehr flexibel ist. Trotz allem wollen wir dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und das Spiel erfolgreich gestalten.“ Daniel Soldevilla (Viktoria Aschaffenburg): „Nach dem erfolgreichen Auftakt in Nördlingen und dem Pokalspiel gegen Aubstadt treffen wir am Samstag auf eine junge, wilde Truppe, die sehr engagierten Fußball spielt und taktisch sehr flexibel ist. Trotz allem wollen wir dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und das Spiel erfolgreich gestalten.“ Personalien: Jan Bartunek, Veit Klement sowie die Youngsters Jakob Hammerbacher und Daniel Gutermann werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.





Kevin Ulrich (Trainer FC Ingolstadt 04 II): „Nach dem ersten Saisonsieg gegen Jahn Regensburg blicken wir sehr gespannt auf das Highlight-Auswärtsspiel in Aschaffenburg. Wir erwarten eine tolle Atmosphäre und einen Gegner, der Regionalliga-Niveau hat. Wir fahren mit viel Vorfreude hin und werden versuchen, mit unserer jungen Truppe bei einem der Ligafavoriten eine Überraschung zu landen.“



Personalien: Der neue Co-Spielertrainer Niklas-Wilson Sommer steht vor seinem Debüt im Schanzer-Dress, sollte am Samstag erstmals spielberechtigt sein. Aufgrund des Profi-Auftakts des FCI seien noch nicht alle weiteren Personalien absehbar, informiert der Coach.









Johannes Frisch (Teamorganisator SSV Jahn Regensburg II): „Uns steht ein intensives, emotionales Bayernligaspiel bevor. Unser Fokus liegt voll bei uns: Wir wollen mit unseren eigenen Stärken begeistern! Das bedeutet hohes Balltempo im eigenen Spiel und maximale Konsequenz gegen den Ball. Unser Ziel ist klar: Wir wollen das Spiel zu Hause erneut dominieren und uns diesmal mit drei Punkten belohnen.“



Personalien: Den Domstädtern stehen sechs Akteure nicht zur Verfügung. Namentlich sind das Samuel Hasa (krank), Maximilian Kapp (Syndesmosebandriss), Christian Koch (Knieverletzung), Hong Lac Loung Thanh und Abaz Mazrekaj (beide private Gründe) sowie Marvellous Ugwuanana (krank). In der Hauptverantwortung wird beim „kleinen Jahn“ ein weiteres Mal Co-Trainer Daniele Luggisi stehen.





Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld): „Das bisherige Abschneiden des Jahn ist für mich in jeglicher Hinsicht so zu erwarten gewesen. Wir brauchen dort den passenden Matchplan und müssen übers Kollektiv, Zusammenhalt und hohe Laufbereitschaft in jeglicher Hinsicht, in die Saison finden. Geschenke haben wir zuletzt genügend verteilt, das reicht bis Weihnachten. Jetzt heißt es wieder zu punkten, egal wie!“



Personalien: Die Bayreuther Vorstädter müssen auf fünf Spieler verzichten: Lennart Wöhner und Moritz Hütter weilen beide im Ausland, Felix Landgraf (Kreuzbandriss) sowie Stammkeeper und Kapitän Grüner (Fingerverletzung) sind verletzt und Linus Ladenburger fehlt noch rotgesperrt.







Morgen, 16:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof ASV Neumarkt ASV Neumarkt 16:00 PUSH



Thomas Popp (Sportlicher Leiter SpVgg Bayern Hof): „Nach zwei Siegen in Folge gehen wir selbstbewusst ins Heimspiel gegen den ASV Neumarkt, der denkbar schlecht in die Serie gestartet ist. Am aktuellen Platz werden wir den ASV jedoch nicht messen. Sie haben eine junge und gut ausgebildete Mannschaft, die sicherlich früher oder später wieder in die Erfolgsspur findet. Unsere Aufgabe ist es, dass das erst nach unserem Match der Fall sein wird. Dafür dürfen wir keinen Millimeter nachlassen und müssen genauso aggressiv und gallig wie zuletzt auftreten.“



Personalien: Nick Pöhlmann mit Bänderiss und Nikals Schödel mit Kreuzbandriss sind außen vor. Ansonsten sind nach heutigem Stand alle Mann an Bord.





Drilon Asani (Trainer ASV Neumarkt): „Das schwere Auswärtsspiel in Hof steht an. Es ist eine große Challenge dort zu bestehen, aber die Jungs haben in dieser Woche im Training alle richtig Gas gegeben und sind heiß, die ersten Saisonpunkte in so einem Stadion einzufahren.“



Personalien: Mit Nico Ott und Marlon Misetic sind zwei Kaderrückkehrer zu notieren. Dafür hat sich Defensivmann Kilian Gruber im letzten Spiel verletzt und fällt aus.