Willmering: Zwei Urgesteine beenden ihre Fußballkarriere

Die Winterpause bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn ist Geschichte. Die Vorbereitung auf die Restrückrunde in der Kreisliga Ost hat begonnen. Während Coach Jakub Süsser seine Mannschaft mit einem Mix aus Crossfit, Laufeinheiten, Zirkeltraining und Testspielen auf Betriebstemperatur bringt, muss der Verein den schmerzhaften Abgang zweier „Urgesteine“ verkraften.
Wie der Klub informiert, hängen die beiden „Daniels“ die Schuhe an den Nagel und beenden bereits in der Winterpause ihre Fußballkarriere. Es waren Nachrichten, die im Lager der WiWa für tiefe Bestürzung sorgten: Mit Daniel Schlegl (32) und Daniel Weindler (28) beenden zwei absolute Identifikationsfiguren und Leistungsträger mit sofortiger Wirkung ihre aktive Karriere. Für beide waren es letztlich die immer wieder aufbrechenden Verletzungen bzw. Erkrankungen, die einen Verbleib auf dem Platz unmöglich machten. „Ihr Abschied hinterlässt nicht nur sportlich, durch ihre enorme Erfahrung, sondern vor allem auch menschlich eine große Lücke in der Kabine“, schreibt der Klub dazu in einer Meldung. Beide Spieler hätten in den letzten Jahren auch einen großen Anteil am sportlichen Aufschwung bei der WiWa gehabt, der sie bis in die Bezirksliga führte.
Nun schlägt die Stunde der jungen Garde. Spieler wie Julian Schneider, Julian Hartl, David Nachreiner, Paul Schällig, Jakob Pangratz, Chris Weber und Laurenz Berthold stehen in der Pflicht, in die großen Fußstapfen der beiden Routiniers zu treten. Dass sie das nötige Rüstzeug besitzen, haben sie bereits mehrfach bewiesen. Unterstützung erhalten sie von den verbleibenden Führungsspielern um Fischer, Bindl, Göttlinger, Wagner & Co.
Mit einem Highlight beginnt derweil Wintervorbereitung für die A-Jugendlichen der SpVgg WiWa. Trainer Klaus Schlegl ließ seine Kontakte spielen und konnte noch kurzfristig ein viertägiges Trainingslager ins Kroatien organisieren. Auch bei der U19 beginnt bereits am 21./22. März die Saison, wo man weiterhin in der Kreisliga mitmischen wird. Bei den Damen beginnt am 28. März die Rückrundensaison. Coach Mohsen Azizabadi hofft natürlich darauf, dass die Mädels in der Vorbereitung gut mitziehen, damit man auch in der Rückrunde wieder den ein oder anderen Sieg holen kann. Bis dahin treffen sich die Damen der WiWa immer freitags ab 18.30 in der Waffenbrunner Schulturnhalle zum Kicken. Interessierte Mädels und Frauen ab 16 Jahren können hier jederzeit unverbindlich vorbeikommen.