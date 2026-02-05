Willmering: Zwei Urgesteine beenden ihre Fußballkarriere Beim Bezirksliga-Absteiger schlägt die Stunde der jüngeren Generation und es gibt Lichtblicke im Lazarett von PM / fw · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Daniel Schlegl (links) und Daniel Weindler hängen bereits in der Winterpause ihre Fußballschuhe an den Nagel. – Foto: Martin Göttlinger

Die Winterpause bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn ist Geschichte. Die Vorbereitung auf die Restrückrunde in der Kreisliga Ost hat begonnen. Während Coach Jakub Süsser seine Mannschaft mit einem Mix aus Crossfit, Laufeinheiten, Zirkeltraining und Testspielen auf Betriebstemperatur bringt, muss der Verein den schmerzhaften Abgang zweier „Urgesteine“ verkraften.

Wie der Klub informiert, hängen die beiden „Daniels“ die Schuhe an den Nagel und beenden bereits in der Winterpause ihre Fußballkarriere. Es waren Nachrichten, die im Lager der WiWa für tiefe Bestürzung sorgten: Mit Daniel Schlegl (32) und Daniel Weindler (28) beenden zwei absolute Identifikationsfiguren und Leistungsträger mit sofortiger Wirkung ihre aktive Karriere. Für beide waren es letztlich die immer wieder aufbrechenden Verletzungen bzw. Erkrankungen, die einen Verbleib auf dem Platz unmöglich machten. „Ihr Abschied hinterlässt nicht nur sportlich, durch ihre enorme Erfahrung, sondern vor allem auch menschlich eine große Lücke in der Kabine“, schreibt der Klub dazu in einer Meldung. Beide Spieler hätten in den letzten Jahren auch einen großen Anteil am sportlichen Aufschwung bei der WiWa gehabt, der sie bis in die Bezirksliga führte.



Nun schlägt die Stunde der jungen Garde. Spieler wie Julian Schneider, Julian Hartl, David Nachreiner, Paul Schällig, Jakob Pangratz, Chris Weber und Laurenz Berthold stehen in der Pflicht, in die großen Fußstapfen der beiden Routiniers zu treten. Dass sie das nötige Rüstzeug besitzen, haben sie bereits mehrfach bewiesen. Unterstützung erhalten sie von den verbleibenden Führungsspielern um Fischer, Bindl, Göttlinger, Wagner & Co.









Um für die kommenden Aufgaben gerüstet zu sein, setzt Süsser auf ein knallhartes Programm. Jeden Dienstag schwitzen die Spieler in Blaibach bei „fit in renz“, wo ihnen beim Crossfit- und Hyrox-Training die nötige Physis für die Kreisliga eingeflößt wird. Daneben erweitern Laufeinheiten und Zirkeltrainings den momentanen Trainingsbetrieb. Aufgrund der Witterung ist derzeit noch kein Training auf den Plätzen möglich. Um Spielpraxis zu sammeln, weicht die WiWa auf Kunstrasenplätze aus. Getestet wird gegen Arnschwang, Inter Bergsteig Amberg und Zandt/Vilzing II. Ernst wird es schließlich am 15. März: Dann startet die SpVgg mit dem wichtigen Nachholspiel zuhause gegen die SG Regental offiziell in die restliche Spielzeit der Kreisliga. Bei der zweiten Mannschaft beginnt heuer die Restsaison auch schon früh, bereits am 15. März empfängt man zuhause im Nachholspiel die SG Regental III.



Ein besonderer Hoffnungsschimmer: Philipp Fischer steht nach seiner überstandenen Schulter-Fraktur wieder zur Verfügung und nutzt die Vorbereitung zum Formaufbau. Auch bei Jonas Fischer könnte die lange Leidenszeit bald ein Ende haben. Noch nicht ganz so gut sieht es momentan bei Johannes Dirscherl aus, der zurzeit eine Reha in Regensburg absolviert. Mit Noah Liebl trainiert bereits ein weiterer A-Jugendlicher bei den Herrenmannschaften in der Vorbereitung mit. Auf ihn hält Trainer Jakub Süsser in der Zukunft große Stücke.