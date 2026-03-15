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Willkommensbanner von rb-schwaben für die SpVgg Wiesenbach
von Thomas Braun · Heute, 07:57 Uhr · 0 Leser
🤝❤️🥅 Wir bedanken uns recht herzlich bei der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG für unser neues Willkommensbanner am Sportgelände und die Unterstützung bei der Anschaffung unserer neuen Tornetze. 📸 Sabine Jehle (rechts), stellvertretend für "Das starke Herz Schwabens", übergab das Banner vor einem der neuen Tornetze an unseren ersten Vorstand Tobias Miller (2. von rechts) und Philipp Jehle (links). Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung für unseren Verein 🔴⚪