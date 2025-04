Willkommene Oster-Pause für Deisenhofen? "Wird sich herausstellen"

Nach dem turnusgemäß spielfreien Wochenende greift der FC Deisenhofen in der Bayernliga am Samstag (14 Uhr) zuhause gegen den TSV Landsberg wieder ins Geschehen ein.

Auf die Frage, ob die zweiwöchige Pause seiner Mannschaft gut getan hat, antwortet Andreas Pummer: „Das wird sich am Samstag rausstellen.“ Willkommen war sie dem FCD-Trainer aber aufgrund des Zeitpunkts in jedem Fall: „Es gibt Schlechteres als mal mit der Familie und ohne Fußball Ostern verbringen zu können.“

Auch die Landsberger hatten ein gutes Osterfest, allerdings mit Fußball: Sie gewannen bei Schlusslicht TSV Rain mit 3:1, nachdem sie zuvor fünfmal verloren hatten, allerdings gegen genau jene Teams, die derzeit die Ränge zwei bis sechs belegen. „Für Landsberg war es sehr wichtig, dass sie am Wochenende in Rain gewonnen haben. Aber sie sind immer noch nur vier Punkte vor einem Relegationsplatz.

Sie werden sehr motiviert sein, weil sie den Deckel drei, vier Spiele vor Schluss draufmachen und für Planungssicherheit sorgen wollen“, erwartet Pummer einen hoch engagierten Tabellenelften, der seiner Ansicht nach eigentlich weiter oben stehen müsste. „Landsberg ist eine gute Mannschaft“, urteilt er. „Sie hatten auch Verletzungspech und dann kann es schnell mal nach unten gehen.“

Angesichts der Geschichte der Landsberger, die gleich zu Saisonbeginn mit nur einem Punkt aus den ersten acht Partien in den Abstiegsstrudel gerieten, verweist der FCD-Coach auf die Nehmerqualitäten seines eigenes Teams, das im Verlauf der Spielzeit ebenfalls einige personelle Rückschläge zu verkraften hatte. Aktuell fehlt etwa Stürmer Lukas Kretzschmar. „Da sieht man mal, was wir leisten und wie die Mannschaft den Ausfall ihres Torjägers kompensiert.“

FC Deisenhofen muss Alexander Mehring ziehen lassen

Das Hinspiel verloren die Blauhemden mit 2:4. „Damals haben wir die Anfangsphase verschlafen und schlecht verteidigt. Da haben wir noch was gut zu machen“, so Pummer. Drei Tore erzielte seinerzeit Maximilian Berwein. Der Stürmer gab nach langer Verletzungspause in Rain sein Comeback, der neu verpflichtete Ex-Profi Dominik Stroh-Engel (29) sein von einem Elfmetertor gekröntes Joker-Debüt für den TSV. „Ich gehe davon aus, dass er wieder erst von der Bank kommen wird“, sagt Pummer über den früheren Unterhachinger Sturmhünen.

Deisenhofens Coach will an die guten Leistungen vom 0:0 beim Vierten FC Memmingen und von der zweiten Halbzeit gegen den Sechsten TSV Kottern, als man ein 0:2 in ein 5:3 drehte, fortsetzen. Als Siebter mit sieben Zählern Rückstand zum vermutlichen Relegationsrang drei ist der Aufstieg kein Thema, der FCD hat ohnehin keine Regionalliga-Lizenz beantragt. Die neue Saison wirft allerdings schon ihre Schatten voraus: Alexander Mehring, vor der Saison vom TSV 1860 II gekommen, wird sich dem Regionalligisten TSV Buchbach anschließen. Pummer lässt den Linksverteidiger nicht gerne ziehen, aber: „Wenn ein Spieler sich anders orientieren will, dann muss man das akzeptieren.“