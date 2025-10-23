„Willkommene Abwechslung“ – Mennrath verliert Test gegen KFC Uerdingen

Aufseiten des KFC nutzte das Trainerteam um Julian Stöhr das Testspiel, um den Spielern Einsatzzeiten zu geben, die in den vergangenen Wochen weniger gespielt haben. So traf Ephraim Kalonji in der 11. Minute zum 1:0, ehe Paul Trützschler für Mennrath frühzeitig ausglich (14. Minute). Derick Gyamfi (24.) und Adam Tolba (36.) erhöhten vor der Halbzeit auf 3:1 für Uerdingen. Gyamfi erzielte kurz nach Wiederbeginn auch das 4:1 (52.). Anschließend bekam Mennrath einen Treffer aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Ein Eigentor sowie ein weiteres Tor durch Tolba führten in der Schlussphase zum 6:1-Endstand.

Victoria Mennrath – KFC Uerdingen 1:6

Victoria Mennrath: Olcay Türkoglu, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Jacob Küppers, Sefa Caprak (46. Johannes Minkiti), Noah Kubawitz (46. Marko Mitrasinovic), Vasiko Gogolidze, Wadim Kuliew, Paul Szymanski (46. Lukas Heller), Miguel Werner (46. Oliver Krüppel), Paul Trützschler (46. Moussa Coulibaly) - Trainer: Marc Trostel

KFC Uerdingen: Rafael Hester, Dominik Burghard, Kingsley Marcinek, Pierre Rogasik, Dave Fotso Youmssi (46. Anthony Oscasindas), Maximilian Dimitrijevski, Derick Gyamfi, Mustafa Doganci, Ephraim Kalonji, Adam Tolba - Trainer: Julian Stöhr

Schiedsrichter: Solomon Anderson - Zuschauer: 45

Tore: 0:1 Ephraim Kalonji (11.), 1:1 Paul Trützschler (14.), 1:2 Derick Gyamfi (24.), 1:3 Adam Tolba (36.), 1:4 Derick Gyamfi (52.), 1:5 Lukas Heller (80. Eigentor), 1:6 Adam Tolba (90.)