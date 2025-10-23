„Willkommene Abwechslung“ – Mennrath verliert Test gegen KFC Uerdingen

Mit namhaften Gegnern hat Victoria Mennrath zuletzt mehrfach Bekanntschaft gemacht. Im Niederrheinpokal traf der Verein in den vergangenen Jahren auf Rot-Weiss Essen und gleich zweimal auf den MSV Duisburg. Am Dienstagabend wurde diese Kollektion um einen weiteren prominenten Verein erweitert: Der KFC Uerdingen, ehemaliger Bundesligist, war zu Gast in der „Mennrather Kull“. Zwar ging es nur um ein Testspiel und der klangvolle Name des KFC leitet sich eher aus der Vergangenheit als aus der Gegenwart ab – trotzdem stellte die Partie gegen den Oberligisten für die Victoria-Verantwortlichen ein Highlight dar.
Am Ende stand ein deutlicher 6:1-Sieg für den KFC Uerdingen. „Das war für beide Seiten ein gelungenes Testspiel. Das Ergebnis ging für mich aber ein bis zwei Tore zu hoch aus. Wenn die Partie 4:1 ausgeht, wäre das dem Spielverlauf gerechter gewesen“, sagte Victorias Trainer Marc Trostel nach der Partie. Er fügte an: „Wir hatten auch unsere Möglichkeiten, die wir nicht genutzt haben. In der einen oder anderen Situation waren wir etwas zurückhaltend in den Zweikämpfen und etwas passiv im Verteidigen.“
Aufseiten des KFC nutzte das Trainerteam um Julian Stöhr das Testspiel, um den Spielern Einsatzzeiten zu geben, die in den vergangenen Wochen weniger gespielt haben. So traf Ephraim Kalonji in der 11. Minute zum 1:0, ehe Paul Trützschler für Mennrath frühzeitig ausglich (14. Minute). Derick Gyamfi (24.) und Adam Tolba (36.) erhöhten vor der Halbzeit auf 3:1 für Uerdingen. Gyamfi erzielte kurz nach Wiederbeginn auch das 4:1 (52.). Anschließend bekam Mennrath einen Treffer aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Ein Eigentor sowie ein weiteres Tor durch Tolba führten in der Schlussphase zum 6:1-Endstand.
Victoria Mennrath – KFC Uerdingen 1:6
Victoria Mennrath: Olcay Türkoglu, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Jacob Küppers, Sefa Caprak (46. Johannes Minkiti), Noah Kubawitz (46. Marko Mitrasinovic), Vasiko Gogolidze, Wadim Kuliew, Paul Szymanski (46. Lukas Heller), Miguel Werner (46. Oliver Krüppel), Paul Trützschler (46. Moussa Coulibaly) - Trainer: Marc Trostel
KFC Uerdingen: Rafael Hester, Dominik Burghard, Kingsley Marcinek, Pierre Rogasik, Dave Fotso Youmssi (46. Anthony Oscasindas), Maximilian Dimitrijevski, Derick Gyamfi, Mustafa Doganci, Ephraim Kalonji, Adam Tolba - Trainer: Julian Stöhr
Schiedsrichter: Solomon Anderson - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 Ephraim Kalonji (11.), 1:1 Paul Trützschler (14.), 1:2 Derick Gyamfi (24.), 1:3 Adam Tolba (36.), 1:4 Derick Gyamfi (52.), 1:5 Lukas Heller (80. Eigentor), 1:6 Adam Tolba (90.)