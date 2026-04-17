Willkommen zurück, Zibi – und Probetraining beim SC Rheinbach II!

Mit großer Freude verkündet der SC Rheinbach, dass Zbigniew Zurek in der kommenden Saison die zweite Mannschaft übernehmen wird. Damit kehrt ein bekanntes Gesicht zurück an die Seitenlinie in Rheinbach.

Ein besonderer Dank gilt Chris Schroden, der aus privaten Gründen künftig etwas kürzertreten wird. Nach seiner engagierten und erfolgreichen Arbeit für die Mannschaft bleibt er dem Verein glücklicherweise erhalten und wird weiterhin als Spieler für die Zweite auflaufen.

Gleichzeitig richtet sich der Blick nach vorne: Der SC Rheinbach II lädt interessierte und ambitionierte Spieler zu einem offenen Probetraining ein. Die zweite Mannschaft bietet eine ideale Plattform, um sich sportlich weiterzuentwickeln und sich für höhere Aufgaben im Verein zu empfehlen.