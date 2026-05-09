Willkommen zurück Michel

Der FC Wanderlust Süsterseel kann den nächsten Neuzugang vermelden: Michel Vootz ist ab sofort spielberechtigt und verstärkt unsere Mannschaft mit sofortiger Wirkung.

Besonders freut uns, dass Michel kein Unbekannter ist – bereits in der Jugend trug er das Trikot des FC Wanderlust Süsterseel. Umso schöner, ihn jetzt wieder bei unserem Verein begrüßen zu dürfen.

Willkommen zurück in Süsterseel, Michel – wir wünschen dir eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit beim Fc Wanderlust 🖤🤍