Willkommen zurück Lucas Will

Lucas unterschreibt einen 2-Jahres Vertrag bei uns. Wir sind davon überzeugt, dass Lucas an seiner Leistung aus 22/23 anknüpfen wird.

„Wir sind unglaublich stolz, Lucas Will wieder nach Hause zurückzuholen. Jeder weiß, welche unglaubliche Serie, mit 29 Pflichtspieltoren, Lucas in unserer Oberligasaison 2022/2023 hatte. Mit seiner Regionalliga-Erfahrung, ist er genau das Puzzlestück, was wir gesucht haben.

Wir sind uns sicher, dass er uns mit vielen Toren begeistern wird."

• Fakten

Geburtsdatum: 16.06.1999

Geburtsort: Lübeck

Alter: 25

Größe: 1,75 m

Nationalität: deutsch

Positionen: Stürmer

Regionalliga Spiele (Tore): 83 (17)

Oberliga Spiele (Tore): 56 (38)

Stationen Herrenbereich:

VFB Lübeck

Optik Rathenow

VFC Plauen

FSV Zwickau