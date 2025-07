Neuzugang 25/26

Willkommen zurück, Leon!



Mit Leon Heckel kehrt ein echtes TSV-Eigengewächs zu seinem Heimatverein zurück! Der 18-Jährige war zuletzt per Zweitspielrecht in der A-Jugend der TSG Hofgeismar aktiv und wird ab sofort wieder unser grün-weißes Trikot tragen.



Leon wird unsere Abwehr verstärken und dabei weiterhin auch für die A-Junioren der TSG Hofgeismar spielberechtigt bleiben, um wertvolle Spielpraxis in beiden Bereichen zu sammeln.



Schön, dass du wieder da bist, Leon! Wir freuen uns sehr auf deinen Weg bei uns und wünschen dir viel Erfolg und Freude auf und neben dem Platz!