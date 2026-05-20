Willkommen zurück in der Bayernliga! Das sind die Landesliga-Meister Die DJK Don Bosco Bamberg, die DJK Ammerthal, die SpVgg Landshut, der TSV 1860 Rosenheim und der TSV Schwabmünchen sind wieder in der zweithöchsten Amateurklasse vertreten von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

In Feierstimmung: Die SpVgg Lanshut ist nach elf Jahren Abstinenz zurück in der Bayernliga! – Foto: Alfred Brumbauer

In die beiden Bayernligen werden einige altbekannte Gesichter zurückkehren. Wir haben für euch die Übersicht über die fünf Landesliga-Meister zusammengestellt:

Landesliga Nordwest

Die DJK Don Bosco Bamberg ist zurück in der Bayernliga. – Foto: Andreas Roith

Meister: DJK Don Bosco Bamberg

Die Bamberger aus dem Stadtteil Wildensorg, die ganzjährig auf künstlichem Geläuf spielen, lieferten sich ein spannendes Titelrennen mit dem TSV Großbardorf. Die starke Defensive, die nur 20 Gegentreffer zuließ, war letztlich die Basis für den Titelgewinn. Getreu dem Motto: Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Titel! Damit kehrt die DJK Don Bosco nach drei Jahren in die Bayernliga zurück.

Landesliga Nordost Meister: DJK Ammerthal

Respekt an die DJK Ammerthal! Der Klub aus dem Oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach war in der vergangenen Saison denkbar dramatisch in der Relegation am Lokalrivalen DJK Gebenbach gescheitert und musste nach acht Spielzeiten in Folge wieder den Abstieg in die Landesliga hinnehmen. Das muss man erst einmal verdauen...

Doch Ammerthal schüttelte sich einmal kurz und legte eine Super-Saison in der Landesliga Nordost hin. Der Lohn: Die Meisterschaft und die direkte Rückkehr in die Bayernliga!

Die DJK Ammerthal kehrt nach dem Abstieg 2025 ein Jahr später direkt in die Bayernliga zurück. – Foto: Sportfoto Zink / L.Pfoertsch

Landesliga Mitte Meister: SpVgg Landshut

Der Topfavorit der Landesliga Mitte ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden! Hinten raus flatterten noch ein wenig die Nerven, am letzten Spieltag machte die "Spiele" aus der niederbayerischen Bezirkshauptstadt um Spielertrainer und Ex-Profi Sebastian Maier (u.a. Hannover 96, St. Pauli) den Titel dann doch klar. Nach elf langen Jahren in der Sechstklassigkeit kehren die Landshuter damit in die Bayernliga zurück. Landesliga Südost

Der TSV 1860 Rosenheim hat`s gepackt und ist Meister der Landesliga Südost. – Foto: Sven Leifer

Meister: TSV 1860 Rosenheim

Was war das bitte für ein "Nailbiter" am letzten Spieltag? In der 95. Minute gelang den Sechzigern aus Rosenheim zu Gast in Grünwald doch noch der 2:2-Ausgleich - und das reichte zum Titelgewinn! Dank einer bärenstarken Rückrunde samt 44 Punkten hat Coach Wolfgang Schellenberg den berühmten Ausbildungsverein, der unter anderem Bastian Schweinsteiger oder Julian Weigl hervorgebracht hat, zurück in der Bayernliga geführt. Nach mageren und harten Jahren darf wieder gefeiert werden in Rosenheim! Landesliga Südwest

Den TSV Schwabmünchen konnte in dieser Saison in der Landesliga Südwest nichts und niemand bremsen. – Foto: Jenni Maul