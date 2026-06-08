🔴⚪ Willkommen zurück, Criss! 🔴⚪

Zur neuen Saison kehrt Criss Mohnen als Co-Trainer zur 2. Mannschaft von Rot-Weiß Venn zurück.

Nach seiner Zeit als Co-Trainer unserer 1. Mannschaft und der Trennung im Frühjahr war für Criss schnell klar: Das Kapitel Rot-Weiß Venn ist für ihn noch nicht abgeschlossen. Umso mehr freuen wir uns, ihn wieder in unseren Reihen begrüßen zu dürfen.

Gemeinsam mit Trainer Philipp Schloot und Co-Trainer Alex Weckauf wird Chris die Mannschaft in der kommenden Saison begleiten und alles dafür tun, eine erfolgreiche Spielzeit zu gestalten.