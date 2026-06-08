 2026-06-03T09:07:03.210Z

Vereinsnachrichten

Willkommen zurück, Criss!

von Tony Korte · Heute, 11:13 Uhr · 0 Leser

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RW Venn II

🔴⚪ Willkommen zurück, Criss! 🔴⚪

Zur neuen Saison kehrt Criss Mohnen als Co-Trainer zur 2. Mannschaft von Rot-Weiß Venn zurück.

Nach seiner Zeit als Co-Trainer unserer 1. Mannschaft und der Trennung im Frühjahr war für Criss schnell klar: Das Kapitel Rot-Weiß Venn ist für ihn noch nicht abgeschlossen. Umso mehr freuen wir uns, ihn wieder in unseren Reihen begrüßen zu dürfen.

Gemeinsam mit Trainer Philipp Schloot und Co-Trainer Alex Weckauf wird Chris die Mannschaft in der kommenden Saison begleiten und alles dafür tun, eine erfolgreiche Spielzeit zu gestalten.

Willkommen zurück in Venn, Criss! ❤️🤍

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