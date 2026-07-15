Willkommen in Hehn, Fabrice Haasen!

Mit Fabrice Haasen begrüßen wir einen weiteren talentierten Neuzugang bei der DJK Hehn!

Der 21-jährige Defensivspieler wechselt von Eintracht Güdderath zu uns und wird künftig wieder gemeinsam mit seinen ehemaligen Mitspielern Sandi Kheder, Erti Mucolli und Jan Luig auf dem Platz stehen. Bereits in der Jugend spielte das Quartett zusammen – umso schöner, dass sich ihre Wege nun in Hehn erneut kreuzen.