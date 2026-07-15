Willkommen in Hehn, Fabrice Haasen!

Mit Fabrice Haasen begrüßen wir einen weiteren talentierten Neuzugang bei der DJK Hehn!
Der 21-jährige Defensivspieler wechselt von Eintracht Güdderath zu uns und wird künftig wieder gemeinsam mit seinen ehemaligen Mitspielern Sandi Kheder, Erti Mucolli und Jan Luig auf dem Platz stehen. Bereits in der Jugend spielte das Quartett zusammen – umso schöner, dass sich ihre Wege nun in Hehn erneut kreuzen.
Mit Fabrice gewinnen wir einen robusten, lernwilligen und talentierten Spieler für unsere Defensive. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits wertvolle Erfahrung mit und möchte sich bei uns sportlich weiterentwickeln. Vor allem menschlich passt er hervorragend in unsere Mannschaft und wird unser Team auch neben dem Platz bereichern.
Wir freuen uns sehr, dass du dich für den gemeinsamen Weg mit der DJK Hehn entschieden hast. Wir sind überzeugt, dass du bei uns den nächsten Schritt machen wirst und wünschen dir für deine Zeit in Hehn viel Erfolg, Gesundheit und vor allem jede Menge Spaß.
Herzlich willkommen in der DJK-Familie, Fabrice! 💙🤍⚽