Willkommen in der Kreisklasse! Das sind die Meister der A-Klassen

Die Spielzeit in der Saison 2024/25 ist nun vorbei und für einige Teams gibt es allen Grund zur Freude und zum Feiern! Nach teilweise bitteren Abstiegen, jahrelanger Gefangenheit in der A-Klasse und nervenaufreibenden Schlachten geht es für die besten Mannschaften der jeweiligen A-Klassen eine Stufe hoch in die Kreisklasse. Folgende Mannschaften aus den Kreisen Niederbayern West/Ost spielten eine astreine Saison und krönten sich zum Meister und somit sportlichem Aufsteiger (auch die Zweitplatzierten, welche sich nun in der Relegation beweisen müssen, haben wir für euch aufgelistet):