Willkommen im Team, Stephan!

Zur neuen Saison 2025/2026 steht beim SV Todtmoos ein Trainerwechsel an, da Simon Niesner und Thomas Sachs aufhören werden.

Wir freuen uns, Stephan Brachat als neuen Trainer für die kommende Saison unserer 1. Herrenmannschaft begrüßen zu dürfen!

Mit 53 Jahren bringt er viel Erfahrung und Fachwissen mit – insbesondere im Jugendbereich war er über viele Jahre engagiert tätig. Als Inhaber der C-Lizenz für den Herrenbereich steht Stephan für Teamgeist, Disziplin und eine klare Spielidee.

Wir freuen uns auf viele erfolgreiche Jahre mit dir an der Seitenlinie! Natürlich möchten wir in den verbleibenden Spielen den Klassenerhalt sichern und dann mit neuem Schwung gemeinsam die kommende Saison in der Kreisliga A angehen.