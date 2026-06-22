Willkommen beim SV Tunsel, Tim Verbarg!



Mit Tim Verbarg vom SV Au-Wittnau verstärkt ein äußerst erfahrener und hervorragend ausgebildeter Torhüter den SV Tunsel zur Saison 2026/2027.

Tim durchlief eine hochwertige fußballerische Ausbildung und sammelte bereits in seiner Jugendlaufbahn früh Erfahrungen auf hohem Niveau. Stationen beim DFB-Stützpunkt Böblingen, Einsätze in der Oberliga beim SSV Reutlingen sowie Spielpraxis in der Verbandsliga sprechen für seine fußballerische Qualität.

Nach seinem Umzug in die Region schloss er sich dem SV Au-Wittnau an und stand dort regelmäßig in der Bezirksliga zwischen den Pfosten. In der letzten Saison konnte er sich als zuverlässiger Rückhalt seiner Mannschaften beweisen und bringt neben seiner Qualität auf dem Platz auch wichtige Erfahrung für unser Team mit.

Nachdem unser bisheriger Torhüter Patric Lüdtke den Verein aufgrund eines beruflich bedingten Umzugs nicht mehr regelmäßig anwesend sein kann, waren wir auf der Suche nach einer starken Lösung für diese wichtige Position. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit Tim einen Torhüter gewinnen konnten, der sportlich wie menschlich hervorragend zu unserem Verein passt.

Mit ihm sehen wir die Schlüsselposition im Tor für die kommende Saison hervorragend besetzt und gewinnen einen Spieler, der unserer Mannschaft zusätzliche Sicherheit und Stabilität geben wird.



