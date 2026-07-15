»Willkommen auf der Sandplatte«: Gottwald, Sperber und Mörlein sind da

Neues Trio für die Bezirksliga Nord: Der 1. FC Schnaittach stellt drei neue Spieler vor, die fortan im FCS-Trikot für Furore sorgen sollen.
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Der jüngste im Bunde ist Nick Mörlein, der vom Baiersdorfer SV an die Sandplatte wechselt. Für den 18-jährigen Defensivspezialisten, der die abgelaufene Spielzeit mit der Baiersdorfer U19 in der Landesliga Nord auf Rang sechs beendete, ist es die erste echte Saison im Herrenbereich.
Schon etwas mehr Senioren-Erfahrung bringt Philipp Gottwald mit. In der vergangenen Saison knipste der Rechtsfuß achtmal für den FC Troschenreuth in der Kreisklasse. Mit Timo Sperber holt sich der FCS zudem ein bekanntes Gesicht an Bord: Der 25-Jährige kommt vom einstigen Kreisliga-Konkurrenten SV Henfenfeld.
„Willkommen auf der Sandplatte! Wir wünschen unseren Neuzugängen Philipp, Timo und Nick eine erfolgreiche Bezirksliga-Saison! Bleibt verletzungsfrei und habt Spaß am Fußballspielen“, heißt der Verein das Trio auf den Vereinskanälen willkommen.
In der Vorbereitung ließ der 1. FC Schnaittach bereits einmal aufhorchen: Gegen Regionalliga-Aufsteiger Eltersdorf feierte der Bezirksligist dank einer starken Defensive und mit etwas Spielglück einen 2:1-Erfolg Anfang Juli. Zuletzt unterlag der FCS aber in Testspielen gegen Landesligist Erlangen-Bruck und den Oberpfälzer Bezirksligisten SV Hahnbach jeweils mit 1:2.
Vor dem Bezirksliga-Auftakt gegen Landesliga-Absteiger Lauterhofen (Freitag, 24. Juli, 19:00 Uhr) steht an diesem Wochenende noch ein Härtetest an: Am Samstag, den 18. Juli, testet der 1. FC Schnaittach gegen die SpVgg Heßdorf. Anstoß ist um 13:00 Uhr.