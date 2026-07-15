»Willkommen auf der Sandplatte«: Gottwald, Sperber und Mörlein sind da 1. FC Schnaittach stellt drei Neuzugänge vor +++ Bezirksliga-Auftakt gegen Landesliga-Absteiger Lauferhofen von btfm · Heute, 15:02 Uhr · 0 Leser

Gottwald, Sperber und Mörlein verstärken den 1. FC Schnaittach in der Bezirksliga. – Foto: 1. FC Schnaittach

Neues Trio für die Bezirksliga Nord: Der 1. FC Schnaittach stellt drei neue Spieler vor, die fortan im FCS-Trikot für Furore sorgen sollen.

Der jüngste im Bunde ist Nick Mörlein, der vom Baiersdorfer SV an die Sandplatte wechselt. Für den 18-jährigen Defensivspezialisten, der die abgelaufene Spielzeit mit der Baiersdorfer U19 in der Landesliga Nord auf Rang sechs beendete, ist es die erste echte Saison im Herrenbereich. Schon etwas mehr Senioren-Erfahrung bringt Philipp Gottwald mit. In der vergangenen Saison knipste der Rechtsfuß achtmal für den FC Troschenreuth in der Kreisklasse. Mit Timo Sperber holt sich der FCS zudem ein bekanntes Gesicht an Bord: Der 25-Jährige kommt vom einstigen Kreisliga-Konkurrenten SV Henfenfeld.