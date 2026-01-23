Willkommen an der Möhlin David!

Von der Spvgg. Ehrenkirchen kommt mit David Hasenauer eine weitere Top Verstärkung für unser Team 2.

David ist ein klarer 9er, was der 25‑Jährige in den letzten dreieinhalb Jahren bei der Spvgg. eindrucksvoll bewies. In 88 Spielen erzielte er 62 Tore und verbuchte 11 Assists. Seine ersten Ballkontakte machte er beim VfR Hausen bei den Bambinis. An der Möhlin spielte David Hasenauer bis zu den C‑Junioren. Danach verschrieb er sich einer ganz anderen Sportart: Von der U16 bis zur U18 spielte David beim USC Freiburg Basketball – bis hin zur JBBL (Jugendbasketball‑Bundesliga). Anschließend ging es wieder zurück zum Fußball.