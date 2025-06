Willinghusen verpflichtet Keeper Luca Latendorf von Staffelkonkurrent

Willinghusener SC gelingt Coup: Top-Keeper Luca Latendorf wechselt zwischen die Pfosten

Der Willinghusener SC hat kurz nach Saisonende in der Kreisliga 4 (Platz 10) ein deutliches Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt gesetzt: Mit Luca Latendorf wechselt einer der stärksten Torhüter der Staffel von der SpVgg Billstedt-Horn (Platz 7) zum WSC. Der Wechsel des 25-jährigen Schlussmanns gilt in Kreisliga-Kreisen als echter Coup – und bringt neue Stabilität in die Defensive des Traditionsvereins.