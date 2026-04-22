Willingen unter Druck

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Für den SC Willingen ist das Nachholspiel des 22. Spieltags gegen Barockstadt Fulda-Lehnerz II am Mittwochabend zu einem Schlüsselspiel im Abstiegskampf geworden. Nach nur vier Punkten aus sechs Partien nach der Winterpause sind die Upländer auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht, die bittere 2:3-Niederlage im Kellerduell gegen Eichenzell hat die Lage zusätzlich verschärft. Bei noch acht ausstehenden Spielen wächst damit der Druck, gerade zuhause wieder zu punkten.

Trainer Sebastian Kesper beschreibt die Situation offen als schwierig, will von Resignation aber nichts wissen. Der Glaube an den Klassenerhalt sei weiter da, betont der Coach, auch weil im Tabellenkeller mehrere Mannschaften bis zum Schluss um den Ligaverbleib kämpfen werden. Genau deshalb bekommt die Partie gegen Barockstadt II besonderes Gewicht: Ein Heimsieg würde Willingen sofort wieder Luft verschaffen, ein weiterer Rückschlag die Sorgen dagegen vergrößern.

Mit den Osthessen kommt allerdings kein Gegner, der sich einfach nur verwalten lässt. Kesper erwartet eine junge, spielstarke Mannschaft, die offensiv denkt und dem SC damit einiges abverlangen wird. Barockstadt II steht mit 35 Punkten im gesicherten Mittelfeld und kann vergleichsweise frei aufspielen. Für Willingen wird es deshalb darauf ankommen, die Balance zu finden: hinten konzentriert und diszipliniert, vorne aber auch entschlossener als zuletzt.

Nach den jüngsten Rückschlägen ist die Marschroute aus Sicht des SC klar. Willingen muss zuhause wieder mehr von dem zeigen, was Kesper einfordert: konsequentes Verteidigen, Kampf und eine bessere Chancenverwertung. Im Abstiegskampf zählt längst nicht mehr nur die Leistung, sondern vor allem der Ertrag – und genau den brauchen die Upländer am Mittwoch dringend.