Willingen marschiert, MFV patzt – Überraschungen im Abstiegskampf

Der 1. FC Schwalmstadt musste sich trotz früher Führung gegen die FSG Gudensberg mit einem 1:1 begnügen. Nick Siebert egalisierte kurz nach der Pause, sodass der Vorsprung auf Verfolger Melsungen zwar wächst, aber die Chance auf eine Vorentscheidung verpasst wurde.

Der SC Willingen löste seine Pflichtaufgabe bei Wolfhagen II und siegte in Überzahl mit 2:0. Beide Treffer fielen per Strafstoß, sodass Willingen nun am kommenden Spieltag vor heimischer Kulisse den Aufstieg perfekt machen kann.

Altenlotheim dreht temporeiches Spiel

Nach zweimaligem Rückstand bewies Altenlotheim Moral und siegte letztlich mit 4:2 gegen Neukirchen/Röllshausen. Durch den Erfolg verschaffte sich der TSV ein komfortables Polster im Kampf um den Klassenerhalt.

Bad Wildungen überrascht

Mit einem 3:1-Sieg gegen den favorisierten MFV 08 sorgte Bad Wildungen für die Überraschung des Spieltages. Bereits zur Pause war die Partie entschieden, sodass die SG sich die minimale Chance auf den Klassenerhalt wahrt.

Schrecksbach setzt Ausrufezeichen