Willingen kassiert erste Niederlage – Schwalmstadt mit Kantersieg

Der 1. FC Schwalmstadt feierte einen souveränen 6:0-Heimerfolg über die SG Bad Wildungen/Friedrichstein. Leonard Freund erzielte drei Treffer (18., 45., 64.), Maksim Petkovic traf doppelt (53., 55.), Almedin Zahovic setzte den Schlusspunkt (73.). Die Gastgeber festigten damit ihren zweiten Tabellenplatz.

Korbach souverän

So., 09.03.2025, 15:00 Uhr

Gudensberg will Revanche für Hinspielniederlage

So., 09.03.2025, 15:00 Uhr

Die FSG Gudensberg kam nach einem dramatischen Spielverlauf zu einem 1:1-Unentschieden gegen den FC Homberg. Ein Eigentor von Pascal Hillebrand (4.) brachte die Gäste früh in Führung, während Hombergs Florian Seitz kurz darauf per Handelfmeter an FSG-Keeper Christoph Rausch scheiterte (6.). Trotz Unterzahl nach einer Roten Karte für Jannis Körner (70.) gelang Gudensberg durch einen verwandelten Foulelfmeter von Tom Siebert (84.) noch der späte Ausgleich.

Mengsberg überrollt Edertal nach der Pause