Willingen im Kellerkampf – hält Waberns Höhenflug an?

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Der 27. Spieltag der Verbandsliga Nord bietet aus nordhessischer Sicht wieder die ganze Spannweite: oben das Rennen um die Spitzengruppe, unten der enge Kampf um den Klassenverbleib. TSV Wabern kann seinen starken Lauf gegen den OSC Vellmar ausbauen, SG Calden/Meimbressen reist mit wachsendem Selbstvertrauen zum Tabellenzweiten SG Bad Soden, und auch für FSV Dörnberg, FSV Wolfhagen, SC Willingen und Hessen Kassel II geht es um richtungsweisende Punkte.

Klei/Hun/Doh reist nach dem 5:1 gegen Schlusslicht Johannesberg mit Rückenwind nach Flieden. Die Nordhessen haben sich mit zuletzt zehn Punkten aus vier Spielen wieder stabilisiert und könnten mit einem Auswärtssieg weiter Boden auf das obere Mittelfeld gutmachen. Flieden steht mit 35 Punkten direkt vor der Partie im ähnlichen Tabellenbereich, sodass vieles für ein enges Spiel spricht.

Außenseiter mit Hoffnung

Calden/Meimbressen reist mit einer kleinen Serie und gewachsenem Selbstvertrauen zum Tabellenzweiten. Nach dem 5:0 gegen Barockstadt II, dem 6:2 in Johannesberg und dem späten 2:2 gegen Flieden wirkt der Aufsteiger gefestigter, muss in Bad Soden aber auf den gesperrten Dorian Bojic verzichten; zudem stand zuletzt ein Fragezeichen hinter Bastian Dittmar. Bad Soden stellt mit 76 Treffern die beste Offensive der Liga, doch schon das Hinspiel war für Calden lange offen. Formteam gegen Kellerkind

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Wabern TSV Wabern OSC Vellmar OSC Vellmar 15:00 live PUSH

Der TSV Wabern hat sich mit dem Sieg in Lichtenau auf Rang vier vorgeschoben und geht mit viel Selbstvertrauen ins Heimspiel gegen den OSC Vellmar. Der OSC hat sich in der Rückrunde stabilisiert, steht aber weiter auf einem Abstiegsplatz und braucht jeden Punkt. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine große Überraschung.

Härtetest im oberen Drittel

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV 1920 Steinbach SV Steinbach FSV Dörnberg FSV Dörnberg 15:00 PUSH

Der FSV Dörnberg reist zum Tabellendritten und steht vor einem echten Gradmesser. Nach wechselhaften Wochen geht es für die Habichtswälder am Sonntag gegen ein Topteam der Liga. Steinbach ist mit 45 Punkten nur knapp vor Wabern und Dörnberg platziert, entsprechend könnte Dörnberg mit einem Sieg auf Platz drei ziehen.

Unangenehmes Auswärtsspiel

Wolfhagen reist zu einem Gegner, der inzwischen seit vier Spielen ungeschlagen ist und nach dem 2:2 in Flieden weiteres Selbstvertrauen getankt hat. Der FSV steht zwar deutlich vor Eichenzell, zeigte zuletzt aber schwankende Leistungen und verlor etwa das Nachholspiel gegen Klei/Hun/Doh, ehe in Flieden die passende Antwort gelang. Es spricht viel für ein zähes Spiel gegen einen Gegner, der sich im Keller spürbar stabilisiert hat.

Weiteres Druckspiel

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Hofbieber SV Hofbieber SC Willingen SC Willingen 15:00 PUSH

Für den SC Willingen ist die Rechnung im Kellerkampf klar: Beim Vorletzten zählen praktisch nur drei Punkte. Nach dem 2:3 gegen Eichenzell und dem 3:5 im Nachholspiel gegen Barockstadt II ist der SC auf Rang 15 abgerutscht und steht damit klar unter Zugzwang, während Hofbieber mit nur sieben Punkten die schwächste Ausgangslage der Liga hat. Gerade deshalb wäre ein Ausrutscher für Willingen besonders bitter. Pflichtaufgabe für den Spitzenreiter

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SG Johannesberg 1926 Johannesberg KSV Hessen Kassel KSV Hessen II 15:00 PUSH