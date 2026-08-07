Willingen gefordert – Sand und Korbach treffen sich mit Rückenwind

Der erste Spieltag hat bereits angedeutet, wie eng es in der Gruppenliga Kassel 1 zugehen könnte. Korbach bezwang den Verbandsliga-Absteiger aus Willingen, drei Aufsteiger blieben ungeschlagen und Weidelsburg verlangte dem SSV Sand trotz der knappen Niederlage alles ab. Nun folgen die ersten Bewährungsproben: Sand empfängt Korbach zum Duell zweier Auftaktsieger, Edermünde reist nach Neukirchen und Willingen möchte seinen Auftakt gegen Gudensberg korrigieren.
Der FC Homberg eröffnet den Spieltag am Freitag gegen die SG Neuental/Jesberg. Während die Mannschaft von Friedhelm Janusch beim 2:4 in Mengsberg trotz zweimaliger Führung leer ausging, feierte der Aufsteiger gegen Wolfhagen II einen späten 2:0-Erfolg. Neuental/Jesberg bewies dabei Geduld und schlug erst in den Schlussminuten entscheidend zu. Homberg muss vor heimischem Publikum vor allem defensiv stabiler werden, um den ersten Punktgewinn der Saison einzufahren.
Nach dem 0:3 bei der SGOE empfängt der TSV Altenlotheim die FSG Weidelsburg. Unter der Woche gewann die Mannschaft von Robin Wissemann und Tim Backhaus im Waldecker Kreispokal mit 3:1 beim A-Ligisten SG Auenberg und sammelte damit neues Selbstvertrauen. Weidelsburg wiederum überzeugte bei seiner Gruppenliga-Premiere gegen Sand, ließ jedoch mehrere frühe Möglichkeiten ungenutzt und verlor durch einen späten Foulelfmeter mit 2:3.
Der SC Willingen empfängt mit der FSG Gudensberg direkt den nächsten Aufstiegsanwärter. Der Verbandsliga-Absteiger verlor in Korbach knapp mit 1:2 und offenbarte vor allem auf einer Abwehrseite wiederholt Probleme. Gudensberg bestreitet nach der Verlegung des Spiels gegen Melsungen nun seine erste Saisonpartie. Für Willingen geht es darum, die Derbyenttäuschung schnell abzuschütteln – Gudensberg kann dagegen mit frischen Kräften in eines der prominentesten Spiele des Wochenendes gehen.
Auf der Sander Höhe treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ihren Auftakt jeweils knapp für sich entschieden haben. Der SSV setzte sich bei Weidelsburg mit 3:2 durch, obwohl der Aufsteiger dem Team von Florian Seitz über weite Strecken große Probleme bereitete. TSV Korbach gewann das Derby gegen Willingen durch einen späten Treffer von Elias Mayer und überzeugte besonders mit seiner Zweikampfstärke und dem ungebrochenen Willen. Für beide Vereine ist die Begegnung eine frühe Gelegenheit, ihre Ambitionen mit einem zweiten Sieg zu unterstreichen.
FSV Wolfhagen II empfängt den FC Domstadt Fritzlar und steht nach dem 0:2 in Neuental bereits vor der ersten Reaktion. Die junge Mannschaft der Wölfe hielt das Auftaktspiel lange offen, musste in der Schlussphase aber zwei Gegentreffer hinnehmen. Fritzlar belohnte sich bei seiner Gruppenliga-Premiere gegen Neukirchen/Röllshausen mit einem 1:1 und erspielte sich gerade im ersten Durchgang mehrere gute Möglichkeiten. Der Aufsteiger zeigte zudem, dass er sich auch von Rückständen nicht aus der Ruhe bringen lässt.
Für den Melsunger FV beginnt die Saison nach der abgesagten Partie in Gudensberg nun mit einem Heimspiel gegen den TSV Mengsberg. Nach dem tragischen Tod des langjährigen Trainers und Torwarttrainers Mario Bauernschmitt steht der Verein weiterhin unter dem Eindruck eines schweren Verlustes. Sportlich wartet mit Mengsberg eine Mannschaft, die beim 4:2 gegen Homberg zweimal einen Rückstand aufholte und ihren großen personellen Umbruch sofort mit einem Erfolgserlebnis begann. Der Fußball bleibt in Melsungen in diesen Tagen zweitrangig – dennoch wird die Mannschaft versuchen, gemeinsam einen würdigen ersten Auftritt zu zeigen.
Die SG Brunslar/Wolfershausen empfängt die SG Oberes Edertal, die nach ihrem 3:0 gegen Altenlotheim aufgrund der Tordifferenz an der Tabellenspitze steht. Der Aufsteiger überzeugte bei seiner Premiere vor allem nach der Pause und blieb dabei ohne Gegentor. Brunslar zeigte beim 2:4 in Edermünde Moral und glich einen Zwei-Tore-Rückstand zwischenzeitlich aus, bevor der Favorit erneut davonzog. Gegen Oberes Edertal muss die Mannschaft von Alexander Gautsche nun über die gesamte Spielzeit die defensive Ordnung halten.
Zum Abschluss empfängt die SG Neukirchen/Röllshausen den SC Edermünde. Neukirchen vergab in Fritzlar zahlreiche Möglichkeiten und musste sich trotz längerer Überlegenheit mit einem 1:1 begnügen. Edermünde gewann gegen Brunslar mit 4:2, ließ den Gegner nach einer frühen Zwei-Tore-Führung jedoch noch einmal zurückkommen. Mit Felix Mertsch, Tristan Krah und Leroy Bawuah trafen bereits drei Offensivkräfte – in Neukirchen dürfte der Vorjahresdritte aber deutlich stärker gefordert werden.