Willingen gefordert – Sand und Korbach treffen sich mit Rückenwind

Altenlotheim will die erste Niederlage korrigieren

Morgen, 15:00 Uhr TSV Altenlotheim Altenlotheim FSG Weidelsburg Weidelsburg 15:00 PUSH

Nach dem 0:3 bei der SGOE empfängt der TSV Altenlotheim die FSG Weidelsburg. Unter der Woche gewann die Mannschaft von Robin Wissemann und Tim Backhaus im Waldecker Kreispokal mit 3:1 beim A-Ligisten SG Auenberg und sammelte damit neues Selbstvertrauen. Weidelsburg wiederum überzeugte bei seiner Gruppenliga-Premiere gegen Sand, ließ jedoch mehrere frühe Möglichkeiten ungenutzt und verlor durch einen späten Foulelfmeter mit 2:3.

Muss Willingen gegen Gudensberg reagieren?

Morgen, 15:00 Uhr SC Willingen SC Willingen FSG Gudensberg Gudensberg 15:00 live PUSH

Der SC Willingen empfängt mit der FSG Gudensberg direkt den nächsten Aufstiegsanwärter. Der Verbandsliga-Absteiger verlor in Korbach knapp mit 1:2 und offenbarte vor allem auf einer Abwehrseite wiederholt Probleme. Gudensberg bestreitet nach der Verlegung des Spiels gegen Melsungen nun seine erste Saisonpartie. Für Willingen geht es darum, die Derbyenttäuschung schnell abzuschütteln – Gudensberg kann dagegen mit frischen Kräften in eines der prominentesten Spiele des Wochenendes gehen. Sand und Korbach mit makelloser Bilanz

Morgen, 15:30 Uhr SSV Sand 1910 SSV Sand TSV Korbach TSV Korbach 15:30 live PUSH

Auf der Sander Höhe treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ihren Auftakt jeweils knapp für sich entschieden haben. Der SSV setzte sich bei Weidelsburg mit 3:2 durch, obwohl der Aufsteiger dem Team von Florian Seitz über weite Strecken große Probleme bereitete. TSV Korbach gewann das Derby gegen Willingen durch einen späten Treffer von Elias Mayer und überzeugte besonders mit seiner Zweikampfstärke und dem ungebrochenen Willen. Für beide Vereine ist die Begegnung eine frühe Gelegenheit, ihre Ambitionen mit einem zweiten Sieg zu unterstreichen. Wolfhagen trifft auf einen unbequemen Neuling

FSV Wolfhagen II empfängt den FC Domstadt Fritzlar und steht nach dem 0:2 in Neuental bereits vor der ersten Reaktion. Die junge Mannschaft der Wölfe hielt das Auftaktspiel lange offen, musste in der Schlussphase aber zwei Gegentreffer hinnehmen. Fritzlar belohnte sich bei seiner Gruppenliga-Premiere gegen Neukirchen/Röllshausen mit einem 1:1 und erspielte sich gerade im ersten Durchgang mehrere gute Möglichkeiten. Der Aufsteiger zeigte zudem, dass er sich auch von Rückständen nicht aus der Ruhe bringen lässt. Melsungen beginnt gegen ein neu formiertes Mengsberg

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr Melsunger FV 08 Melsunger FV TSV 1926 Mengsberg Mengsberg 15:00 live PUSH