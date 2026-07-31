Willingen fordert Korbach, vier Aufsteiger betreten Neuland

– Foto: Fabian Ziegler

Die Gruppenliga Kassel 1 startet in eine Saison, in der sich ein eindeutiger Favorit nur schwer ausmachen lässt. Verbandsliga-Absteiger SC Willingen, Vorjahresdritter SC Edermünde und Relegationsteilnehmer FSG Gudensberg gehören zu den meistgenannten Anwärtern, doch auch Korbach, Sand, Neukirchen/Röllshausen und dem neu formierten TSV Mengsberg wird einiges zugetraut. Hinzu kommen vier Aufsteiger, von denen gleich drei am Sonntag ihre ersten Schritte auf diesem Niveau unternehmen. Nur eine Partie findet nicht statt: Das Spiel zwischen Gudensberg und Melsungen wurde nach einem Todesfall innerhalb der MFV-Familie verschoben.

Den Auftakt bestreiten bereits am Freitagabend der TSV Mengsberg und der FC Homberg. Am Engelhain hat Martin Friedrich eine nahezu neu zusammengestellte Mannschaft übernommen, die unter anderem mit Dustin Bambey, Janos Moll, Jerome Kmoch und Rückkehrer Andre England verstärkt wurde. Auch Homberg beginnt unter dem 75-jährigen Friedhelm Janusch einen neuen Abschnitt, muss nach den Wechseln von Florian und Hannes Seitz nach Sand aber wichtige Kräfte ersetzen. Beide Vereine wollen nach schwierigen Vorsaisons schnell erkennen lassen, wohin ihre Entwicklung führen kann – Mengsberg allerdings mit dem klar formulierten Ziel, zunächst die Klasse zu halten.

Korbach empfängt den Verbandsliga-Absteiger

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr TSV Korbach TSV Korbach SC Willingen SC Willingen 15:00 live PUSH

Das prominenteste Duell des ersten Spieltags steigt zwischen dem TSV Korbach und dem SC Willingen. Beide Mannschaften wollen oben mitspielen und zählen sich gegenseitig zum Kreis der Titelkandidaten. Für zusätzliche Würze sorgt der Wechsel von Lino Tjorven Braune, der Willingen verlassen hat und nun für Korbach angreift. Während der TSV auf die gewachsene Mannschaft um Lukas Beil, Bjarne Deselaers und Sven Leonhardt baut, beginnt Willingen nach dem Abstieg mit einem breiten Kader und dem Trainerduo Sebastian Kesper und Matthias Bott den Versuch, sich sofort in der Spitzengruppe festzusetzen.

Weidelsburgs historischer Nachmittag

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr FSG Weidelsburg Weidelsburg SSV Sand 1910 SSV Sand 15:00 live PUSH

Für die FSG Weidelsburg beginnt gegen den SSV Sand die erste Gruppenliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte. Trainer Björn Kördel setzt auf den Zusammenhalt seiner Aufstiegsmannschaft und auf eine Offensive, die in der vergangenen Kreisoberliga-Spielzeit 111 Treffer erzielte. Dass Weidelsburg den höherklassigen Gegner ärgern kann, zeigte bereits das 3:2 im Kreispokal der Vorsaison. Sand reist allerdings mit großen Ambitionen, neuem Trainer und elf Zugängen an: Florian Seitz will die Heimspiele auf der Sander Höhe wieder zu einem Gütezeichen machen und mit seiner Mannschaft im oberen Bereich mitmischen, muss zum Auftakt jedoch unter anderem auf Bata, Laurin Unzicker und Edmund Borgardt verzichten.

Oberes Edertal bittet Altenlotheim zur Premiere

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SG Oberes Edertal SG Oberes Edertal TSV Altenlotheim Altenlotheim 15:00 PUSH

Auch die SG Oberes Edertal betritt Neuland und empfängt zum Einstand den TSV Altenlotheim. Der Aufsteiger hat seinen Kader um mehrere junge Spieler aus der Region ergänzt, darunter Lucas Engelbach, Jonas Schwind und Taha Ugurlu. Altenlotheim wiederum verstärkte sich vor allem beim FC Ederbergland II und geht nun mit Robin Wissemann und Tim Backhaus als Trainerduo in die Saison. Die Gäste bringen mehr Erfahrung in dieser Spielklasse mit, müssen sich aber auf einen Gegner einstellen, der seine historische Premiere mit entsprechendem Schwung angehen dürfte. Edermünde beginnt mit hohen Erwartungen

Nach Rang drei in der Vorsaison empfängt der SC Edermünde zum Auftakt die SG Brunslar/Wolfershausen. Die Mannschaft von Christian Keppel hat ihren starken Kern zusammengehalten, insbesondere das Angriffstrio mit Felix Mertsch, Leroy Bawuah und Jonathan Mertsch. Mit Mika Schmid, Jonathan Barthel und Tom Rosenagel kamen weitere junge Kräfte hinzu, während Neuzugang Finn Pfalzgraf nach einer erneuten schweren Knieverletzung länger fehlen wird. Brunslar setzt dagegen auf Kontinuität und reist mit einer weitgehend unveränderten Mannschaft an den Hahn – die Favoritenrolle liegt dennoch klar beim Vorjahresdritten.

Neuental/Jesberg erwartet angeschlagene Wölfe

Die SG Neuental/Jesberg feiert ihren Gruppenliga-Aufstieg mit einem Heimspiel gegen Wolfhagen II. Christian Miletzki kann weiterhin auf den eingespielten Kern seiner Aufstiegsmannschaft bauen, zu dem mit Fabian Grosse ein erfahrener Rückkehrer gestoßen ist. Bei den Wölfen blickt Spielertrainer Philipp Kaiser deutlich vorsichtiger auf die neue Runde: Mehrere wichtige Spieler haben die Reserve verlassen, die entstandenen Lücken sollen vor allem junge Kräfte schließen. Kaiser spricht deshalb von der bislang schwierigsten Gruppenliga-Saison seiner Mannschaft – ein gelungener Auftakt würde die Sorgen zunächst etwas lindern. Der Exer erlebt seine Gruppenliga-Premiere

Beim FC Domstadt Fritzlar ist die Vorfreude auf das erste Gruppenliga-Spiel der noch jungen Vereinsgeschichte groß. Auf dem Exer empfängt der Aufsteiger mit Neukirchen/Röllshausen allerdings direkt eine Mannschaft, die in der Vorsaison lange zur erweiterten Spitzengruppe gehörte. Fritzlar hat sich unter anderem mit dem erfahrenen Ingmar Merle sowie Elias Kase und Robert Walinger verstärkt. Die Gäste setzen auf ihren jungen Stamm und haben mit Luca Eckhardt sowie dem höherklassig erfahrenen Peter Liebermann gezielt nachgelegt – für den Neuling ist die Begegnung damit sofort ein anspruchsvoller Gradmesser. Fußball rückt in Gudensberg in den Hintergrund