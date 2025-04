Willingen auf der Zielgrade – Schwalmstadt beim Angstgegner gefordert

Während Mengsberg nach der klaren Niederlage gegen Schwalmstadt auf Wiedergutmachung hofft, reist Sand mit beeindruckender Serie an: Acht Spiele ungeschlagen, darunter fünf Siege. Die Formkurve spricht klar für die Gäste, die in der Rückrunde zu den konstantesten Teams zählen.

Gudensberg geht mit Rückenwind in die Partie – nicht nur durch den jüngsten Sieg in Wolfhagen, sondern auch dank klarer Weichenstellungen für die kommende Saison . Obermelsungen steht nach der Heimniederlage gegen Homberg unter Druck und benötigt dringend Punkte im Abstiegskampf. Das Hinspiel gewann die FSG knapp mit 3:2.

Beide Teams kämpfen mit überschaubarem Ertrag seit der Winterpause, doch Bad Wildungen wartet nun schon seit zwölf Spielen auf einen Punktgewinn. Interimstrainer Kim Sippel muss auf mehrere Leistungsträger verzichten, während FeLoNi, die im kommenden Jahr stark auf die Jugend setzten werden , nach dem Punkt in Sand wieder Stabilität zeigen will. Das Hinspiel endete 1:1 – ein erneutes Remis wäre für die SG fast schon zu wenig.

In Duell zweier Mittelfeldteams spricht die Historie für Korbach, das die letzten Vergleiche knapp für sich entschied. Neukirchen steckt in einer Ergebniskrise und will mit einem Heimsieg den Anschluss nach oben wahren. Beide Teams hoffen auf ein torreiches Spiel – wie so oft in dieser Paarung.