Willichs Nummer eins fehlt im Kellerduell Ohne Dominik Czichon tritt der Bezirksligist beim Schlusslicht SV Mönchengladbach 10 an.

Wenn die Redensart, dass einem das Wasser bis zum Hals steht, auf jemanden zutrifft, dann aktuell ohne Wenn und Aber auf den VfL Willich. Durch die Derbyniederlage gegen den SC Schiefbahn ist das Team von Trainer Roland Glasmacher in der Gruppe 3 der Bezirksliga auf den vorletzten Platz abgerutscht. Sonntag geht es zum Schlusslicht SV Mönchengladbach 10, das scheinbar im Aufwind ist, wie der Erfolg am vergangenen Wochenende in Kleinenbroich (5:2) vermuten lässt.