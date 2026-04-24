Willich ist an den Aufstiegsplätzen dran, Christian Holländer jubelt Kreisliga A Kempen-Krefeld: Christian Holländer dreht für SC Niederkrüchten gegen FC Hellas Krefeld, Mike Tofel und Vladislav Kochoutine sichern DJK VfL Willich den Sieg beim SSV Strümp und Rang drei. von André Nückel · Gestern, 23:12 Uhr · 0 Leser

Traf doppelt: Christian Holländer. – Foto: Marco Frank

Spieltag 29 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Wichtige Punkte im Keller und oben: SC Niederkrüchten dreht gegen FC Hellas Krefeld, während DJK VfL Willich beim SSV Strümp spät zuschlägt und den dritten Platz festigt.

Lange Zeit blieb die Partie zwischen dem SSV Strümp und der DJK VfL Willich torlos, ehe die Gäste ihre Effizienz in der Schlussphase unter Beweis stellten. Erst in der 69. Minute brachte Mike Tofel Willich in Führung, bevor Vladislav Kochoutine neun Minuten später nachlegte (78.). Strümp hielt die Begegnung über weite Strecken offen, konnte aber keine Möglichkeit nutzen, während Willich seine Chancen effektiver verwertete. Mit dem Sieg baut die Mannschaft von Stefan Poetters ihre starke Position im oberen Tabellendrittel weiter aus. Willich festigt mit nun 55 Punkten Rang drei und bleibt klar im Rennen um die vorderen Plätze und hat zurzeit nur drei Punkte weniger als der VfB Uerdingen, während Strümp mit 37 Zählern im gesicherten Mittelfeld bleibt, ohne entscheidend nach oben angreifen zu können.