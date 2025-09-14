Williams sichert VfB Marburg mit seiner Routine spätes 1:1

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
ERBACH. Der VfB Marburg ist in der Fußball-Hessenliga seit nunmehr vier Spielen ungeschlagen. Am Samstag holten die „Schimmelreiter“ durch einen späten Treffer beim starken Aufsteiger SV Hummetroth ein verdientes 1:1 (0:1) – Unentschieden.