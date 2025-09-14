 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Del Angelo Williams (M.) demonstrierte in Hummetroth, dass er sich um Fußballerweisheiten nicht schert. © Jens Schmidt
Williams sichert VfB Marburg mit seiner Routine spätes 1:1

Teaser HL: +++ Die Oberhessen bleiben in der Hessenliga weiter ungeschlagen. Ein Foulelfmeter kurz vor Schluss sichert beim ambitionierten Neuling SV Hummetroth ein hart erkämpftes Remis +++

ERBACH. Der VfB Marburg ist in der Fußball-Hessenliga seit nunmehr vier Spielen ungeschlagen. Am Samstag holten die „Schimmelreiter“ durch einen späten Treffer beim starken Aufsteiger SV Hummetroth ein verdientes 1:1 (0:1) – Unentschieden.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

