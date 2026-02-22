Williams-Emmanuel sticht im Top-Spiel: Hohkeppel schlägt Vichttal

Apo Keseroglu war mit dem Auftritt seiner Mannschaft hochzufrieden. – Foto: Boris Hempel

Im Top-Spiel der punktgleichen Verfolger setzt sich Eintracht Hohkeppel mit 3:0 gegen den VfL Vichttal durch. Winterneuzugang Clinton Williams-Emmanuel trifft doppelt, Hohkeppel bleibt Zweiter – fünf Punkte hinter Bergisch Gladbach.

Die Partie begann denkbar ungünstig für die Gäste: Bereits in der 2. Minute brachte Ferhat Saglam die Hausherren mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer spielte Hohkeppel natürlich in die Karten.

Eintracht Hohkeppel ist mit einem Ausrufezeichen in die Rückrunde der Mittelrheinliga gestartet. Im direkten Duell der punktgleichen Verfolger bezwang die Mannschaft von Trainer Abdullah Keseroglu den VfL Vichttal mit 3:0 (1:0) und verteidigte damit Rang zwei. Der Rückstand auf Tabellenführer SV Bergisch Gladbach beträgt weiterhin fünf Punkte, während Vichttal auf Platz fünf abrutscht.

Keseroglu sprach nach Abpfiff von einem „verdienten Sieg, der am Ende vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen ist – ein 2:1 wäre dem Spielverlauf ebenso gerecht geworden“. Zwar habe auch Vichttal gute Gelegenheiten gehabt, doch insgesamt habe sein Team „eine sehr erwachsene und reife Leistung gezeigt“.

Gerade defensiv präsentierte sich Hohkeppel stabil. „Wir wussten um die Wucht und die Qualität, die auf uns zukommt. Defensiv war das eine überragende Leistung; wir haben den Gegner früh attackiert und viele Ballgewinne erzwungen“, erklärte der 38-Jährige. Dadurch sei man über die gesamte Spielzeit „griffiger“ gewesen – und an diesem Tag zudem „brutal effektiv“.

Williams-Emmanuel trifft doppelt

Nach der Pause schlug dann der Winterneuzugang zu. Clinton Williams-Emmanuel, erst in der Winterpause vom Bonner SC nach Hohkeppel gewechselt und zur Halbzeit eingewechselt, erhöhte in der 50. Minute auf 2:0. Auch dieser frühe Treffer im zweiten Durchgang fiel für die Eintracht zum perfekten Zeitpunkt. „Dass wir in beiden Halbzeiten jeweils sehr früh in Führung gegangen sind, hat uns natürlich extrem in die Karten gespielt“, so Keseroglu.

Vichttal blieb dennoch im Spiel. Die Gäste suchten weiterhin mutig den Weg nach vorne und erspielten sich mehrere hochkarätige Chancen. Sanjin Talic, Co-Trainer des VfL, sprach von „fünf hundertprozentigen Torchancen“, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Zudem sei bereits früh im Spiel ein Treffer wegen einer umstrittenen Abseitsstellung aberkannt worden.

Der Sieg für Hohkeppel sei „aufgrund der Effizienz verdient“, räumte Talic ein. Die eigene Auswärtsbilanz gegen Spitzenteams bleibt dagegen ein Problem: „Wir haben nun das vierte Auswärtsspiel gegen ein Top-5-Team verloren; insgesamt ist unsere Auswärtsbilanz derzeit eher mittelmäßig.“

Entscheidung kurz vor Schluss

Als Vichttal in der Schlussphase alles riskierte, setzte Hohkeppel den Schlusspunkt: In der 88. Minute schnürte Williams-Emmanuel seinen Doppelpack und machte mit dem 3:0 endgültig alles klar. Für den Offensivmann war es ein perfekter Einstand im neuen Jahr.

In den Schlussminuten kam nochaml Hektik auf. Finn Bauens sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot (90.+1), auf der Gegenseite wurde Dogukan Türkmen mit glatt Rot vom Platz gestellt (90.+5).

Lob für Gegner und Team

Keseroglu zeigte sich trotz des Ergebnisses respektvoll gegenüber dem Gegner: „Man muss Vichttal ein Kompliment machen: Sie haben die Partie immer offen gehalten und mutig nach vorne gespielt.“ Insgesamt sei es „ein echtes Top-Spiel der Oberliga“ gewesen – auch wenn die Zuschauerzahl mit 90 Besuchern überschaubar blieb.

Talic unterstrich ebenfalls die Intensität der Partie. Beide Teams hätten „eine tolle Leistung abgeliefert“, es sei „eigentlich sehr schade, dass nicht einmal 100 Zuschauer dieses Spitzenspiel live vor Ort verfolgt haben“.

Für Hohkeppel bedeutet der Erfolg einen gelungenen Rückrundenauftakt und die Festigung von Rang zwei. Vichttal hingegen verliert den direkten Anschluss an die Spitze und rutscht in der Tabelle auf Platz fünf ab.