William Kokolo wagt den Neustart in Portugal

Kokolo war im vergangenen Sommer von Stade Laval aus der französischen Ligue 2 nach Hannover gekommen. Die erhoffte größere Rolle blieb für den 26-Jährigen in seiner ersten Saison am Maschsee allerdings aus. In der 2. Bundesliga absolvierte er 13 Partien, elf davon nach einer Einwechslung. Insgesamt stand der Franzose 306 Minuten auf dem Platz und bereitete einen Treffer vor. Neue Chance auf regelmäßige Einsätze Die Leihe nach Portugal soll Kokolo nun die Möglichkeit geben, wieder häufiger auf dem Platz zu stehen. 96-Sportdirektor Ralf Becker sieht in dem Wechsel vor allem eine Gelegenheit für den Spieler, sich in einem neuen Umfeld zu beweisen.

„Leider hatte William in seiner ersten Saison bei uns weniger Spielpraxis als von ihm und auch von uns erhofft. Jetzt hat sich für ihn eine Möglichkeit aufgetan, in einem anderen Umfeld noch einmal neu zu starten und zu zeigen, was er draufhat. Wir drücken ihm fest die Daumen, dass er sich dort durchsetzt und die Leihe bestmöglich nutzt.“ Tempo als besondere Qualität Dass Kokolo über besondere athletische Fähigkeiten verfügt, hatte er bereits in Frankreich gezeigt. Der Linksfuß überzeugte bei Stade Laval insbesondere mit seiner Geschwindigkeit. In seiner letzten vollständigen Saison in der Ligue 2 wurde für ihn eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 37 km/h gemessen. Damit war er der schnellste Spieler der Liga.