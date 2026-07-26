William Hildebrand kehrt zum Brinkumer SV zurück

– Foto: André Nückel

Der Brinkumer SV hat einen bekannten Rückkehrer verpflichtet: William Hildebrand wechselt vom Ligakonkurrenten Union 60 Bremen zurück an den Brunnenweg. Der 25-jährige Offensivspieler war bereits in der Saison 2022/23 für den BSV aktiv und lief damals in 25 Pflichtspielen für die Mannschaft auf.

Nach seiner Zwischenstation bei Union 60 Bremen kehrt Hildebrand nun zu seinem früheren Klub zurück. Der Brinkumer SV freut sich, den Spieler wieder in seinen Reihen begrüßen zu dürfen, und setzt auf seine bekannten Qualitäten.

Hildebrand überzeugt mit seiner starken Technik, seiner enormen Schnelligkeit und seinen Fähigkeiten in der Offensive. Mit diesen Eigenschaften soll er die Mannschaft bereichern und neue Akzente im Angriffsspiel setzen.