Willi Karle, Trainer SG Hausen-Nollingen: "Man sieht eine Perspektive"

Die Verbandsliga-Fußballerinnen der SG Hausen-Nollingen holen im fünften Spiel ihren ersten Punkt. Trainer Willi Karle spricht im Interview über Startniederlagen und Spielidee.

BZ: Herr Karle, was war entscheidend für das 1:1-Remis gegen die SG ESV/PSV Freiburg?

Wir sind geschlossen aufgetreten und haben uns als Team präsentiert. Im Sommer haben uns zwei Spielerinnen, die 21 der 33 Tore erzielt hatten, verlassen. Wir mussten uns neu aufstellen, die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen und erstmal reinkommen. Alle haben sich bereiterklärt, zu laufen und zu kämpfen. Zudem hat das System gewirkt, um effektiver zu werden.