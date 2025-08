Willi Evseev verstärkt das Mittelfeld des FSV Schöningen

Der FSV Schöningen hat kurz vor dem Saisonstart noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und mit Willi Evseev einen hochkarätigen Neuzugang präsentiert. Der 33-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten SV Meppen an den Elm und bringt enorme Erfahrung sowie spielerische Qualität in die zentrale Mittelfeldachse.

Evseev wurde bei Hannover 96 ausgebildet, wo er auch seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Es folgten Stationen in Österreich beim SC Wiener Neustadt, in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg (3 Einsätze), sowie beim 1. FC Nürnberg, Holstein Kiel, Hansa Rostock und zuletzt dem SV Meppen, wo er seit 2019 unter Vertrag stand.

Mit rund 110 Regionalliga-Einsätzen, fast ebenso vielen Spielen in der 3. Liga und 20 Partien in der österreichischen Bundesliga bringt Evseev einen umfassenden Erfahrungsschatz mit – nicht nur im Spiel, sondern auch als Führungspersönlichkeit. Seine Ruhe am Ball, sein strategisches Denken und seine Präsenz im Mittelfeld sollen dem FSV besonders in engen Spielsituationen Stabilität geben.