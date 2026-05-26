Willi Berg: Elfmeterspezialist, Feuerwehrmann und Spieler der Woche

Vor 145 Zuschauern besiegte die SG Union 1919 Klosterfelde II den SC Victoria 1914 Templin mit 3:1. Der überragende Akteur war dabei Willi Berg, der alle drei Treffer für die Gastgeber erzielte. In der 28. Minute verwandelte er zunächst einen Foulelfmeter zum 1:0, bevor er nur fünf Minuten später auf 2:0 erhöhte. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für die Gäste markierte Lennard Jähnke in der 44. Minute.

Die Tatsache, dass zwei seiner drei Treffer aus ruhenden Bällen resultierten, kommt nicht von ungefähr. "Abgesehen von Elfmetern, die ich einfach beherrsche und liebe zu schießen, freue ich mich einfach über jeden genialen Ball in die Tiefe", erklärt der 20-Jährige. Seine Rolle auf dem Feld ist dabei klar definiert, auch wenn er sich anpassungsfähig zeigt.

Im zweiten Durchgang sorgte ein weiterer Foulelfmeter von Berg in der 66. Minute für den Endstand. Zuvor hatte der Templiner Onyekachi Fidelis Ohadomere die Gelb-Rote Karte gesehen. Berg ordnet den Erfolg sachlich ein: "Es war insgesamt eine sehr starke Teamleistung, für die wir uns einfach belohnt haben und ich selbst mit den drei Toren meinen Beitrag dazu leisten konnte."

"Am liebsten spiele ich im Sturm, ich bin aber flexibel einsetzbar und spiele dort, wo ich gebraucht werde." Spezielle Vorbilder auf seiner Position hat der Angreifer nicht. Er betont stattdessen, dass er das Glück hatte, von den erfahrenen Mitspielern im Verein viel zu lernen und sich im gemeinsamen Training vieles abschauen zu können.

Erfolgreiche Jahre im Verein

Seit rund drei Jahren schnürt Berg seine Fußballschuhe für die Unioner. Der damalige Wechsel vom 1. FC Frankfurt nach Klosterfelde zahlte sich sportlich aus. In dieser Zeit feierte er den Gewinn der Landesmeisterschaft in der Brandenburgliga, den Titel als Kreisoberligameister sowie das Double bei den A-Junioren. Der Stürmer bezeichnet den Verein als ein "geniales Projekt".

Damals ließen ihn die sportlichen Leiter Paul Schmuck und Franz Roosch, der das Team aktuell auch als Trainer betreut, von einem Wechsel überzeugen. Laut Berg passierte dieser Schritt, "weil es einfach zu dem Zeitpunkt perfekt in mein Leben gepasst hat".

Eine starke Rückrunde

In der laufenden Saison belegt die Mannschaft als Aufsteiger derzeit den fünften Tabellenplatz der Landesklasse Nord Brandenburg. Der Start verlief zunächst holprig. "Am Anfang der Saison haben wir uns echt schwergetan, haben uns aber von Spiel zu Spiel steigern können und sind immer besser mit dem Niveau der neuen Spielklasse zurechtgekommen", rekapituliert Berg.

Mittlerweile sieht er das Team gefestigt: "Ich persönlich finde, wir spielen eine sehr starke Rückrunde und konnten zeigen, dass man uns einfach nicht unterschätzen sollte. Denn in dieser Liga ist alles möglich, da kann einfach jeder jeden schlagen."

Finale Saisonziele

Für den Endspurt der Spielzeit hat die Mannschaft eine klare Vorgabe. "Es sind noch drei Spiele zu spielen und wir wollen einfach die maximale Ausbeute von neun möglichen Punkten machen", lautet die Marschroute des Stürmers. Er weiß jedoch auch um die Voraussetzung für dieses Vorhaben: "Auch das gelingt uns nur, wenn jeder Einzelne von uns über sich selbst hinauswächst und bis zur letzten Minute der Saison alles auf dem Platz lässt."

Langfristig ist es für ihn das Wichtigste, weiterhin verletzungsfrei zu bleiben und Spaß am Fußballspielen zu haben. Ein sportlicher Traum bleibt zudem der Gewinn des Landespokals im Herrenbereich, nachdem er diesen Titel bei den Junioren bereits zweimal erringen konnte.

Beruf und Ehrenamt

Nicht nur auf dem Rasen, sondern auch im Privatleben hat Berg klare Vorstellungen verwirklicht. "Mein persönliches Ziel war es immer, hauptberuflich bei der Feuerwehr zu arbeiten, und mit meiner derzeitigen Ausbildung habe ich dieses Ziel erreicht", berichtet er.

Auch in seiner Freizeit bleibt er diesem Bereich treu. Der Fußballer engagiert sich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr und übernimmt dort zusätzlich die Verantwortung für die Betreuung des Nachwuchses.