Willi-Belger-Cup: 17. Auflage der SG Großziethen

Der Hallenfußball startet mit einem Turnier, das Tradition, regionale Rivalität und sportlichen Anspruch verbindet. Am Samstag, 3. Januar 2026, richtet die SG Großziethen den 17. Willi-Belger-Cup in der Mehrzweckhalle in Großziethen aus. Zehn Herrenmannschaften treten an, gespielt wird in zwei Gruppen mit anschließenden Platzierungs- und K.-o.-Spielen.

Der Gastgeber im Mittelpunkt Mit zwei Teams ist die SG Großziethen als Ausrichter gleich doppelt vertreten. Die erste Mannschaft startet in der Gruppe A und eröffnet den Turniertag um 12:20 Uhr gegen den Lichtenrader BC 1925. Die zweite Mannschaft greift in der Gruppe B ins Geschehen ein. Für den Verein bedeutet das eine doppelte sportliche Präsenz und eine besondere Verantwortung, dem Turnier auch auf dem Feld ein Gesicht zu geben.

Ein Turnier mit klarem Rahmen Der Willi-Belger-Cup ist als klassisches Hallenturnier strukturiert. Zwei Fünfergruppen bilden die Vorrunde, in der jede Mannschaft vier Spiele bestreitet. Die Platzierungen entscheiden anschließend über den weiteren Weg: von den Platzierungsspielen bis hin zu Halbfinale und Finale. Der gesamte Turniertag ist eng getaktet, ohne Leerlauf und ohne Umwege. Für Spieler und Zuschauer entsteht daraus ein durchgehender Rhythmus, der den Hallenfußball in seiner konzentrierten Form zeigt.

Gruppe A: Namen mit Strahlkraft

Die Gruppe A vereint klangvolle Berliner und brandenburgische Vereinsnamen. Neben der SG Großziethen sind der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow, der FC Viktoria 1889 Berlin II, der Lichtenrader BC 1925 und Hertha BSC III vertreten. Diese Zusammensetzung verspricht nicht nur sportliche Qualität, sondern auch eine besondere Aufmerksamkeit. Begegnungen wie Viktoria gegen Preußen oder Hertha gegen Großziethen tragen eine eigene Geschichte in sich und machen deutlich, dass es hier nicht nur um Punkte, sondern auch um Standortbestimmungen geht.

Gruppe B: Ausgeglichenheit und Kampfgeist

In der Gruppe B treffen der SV Frankonia Wernsdorf 1919, die SG Großziethen II, die Sportfreunde Johannisthal, der SV Stern Britz 1889 und die Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 Berlin aufeinander. Diese Gruppe lebt von ihrer Breite und von Mannschaften, die den Hallenfußball als Chance begreifen, sich direkt zu messen. Der Auftakt erfolgt um 12:32 Uhr, wenn Großziethen II auf die Sportfreunde Johannisthal trifft. Schon früh wird sich zeigen, wer den schnellen Hallenrhythmus am besten annimmt.

Vorrunde ohne Schonfrist

Bis 16:08 Uhr werden sämtliche Gruppenspiele ausgetragen. Vier Partien pro Team in kurzer Abfolge verlangen hohe Konzentration und schnelle Anpassung. Zehn Minuten Spielzeit lassen kaum Raum für taktisches Abwarten. Wer in Rückstand gerät, muss sofort reagieren, wer in Führung liegt, darf sich keinen Moment der Unordnung erlauben. Die Vorrunde wird damit zur Belastungsprobe, die nicht nur spielerische Qualität, sondern auch mentale Stabilität fordert.

Platzierungsspiele als Teil des Konzepts

Nach Abschluss der Gruppenphase bleiben alle Mannschaften im Wettbewerb. Um 16:28 Uhr wird Platz neun ausgespielt, um 16:42 Uhr folgt das Spiel um Platz sieben, um 16:56 Uhr das Spiel um Platz fünf. Diese Begegnungen geben dem Turnier Tiefe und sorgen dafür, dass jede Platzierung sportlich erarbeitet wird. Auch jenseits der Titelentscheidung bleibt der Wille zur Leistung sichtbar.

Halbfinale als Wendepunkt

Ab 17:10 Uhr beginnt mit den Halbfinals die entscheidende Phase. Der Erste der Gruppe A trifft auf den Zweiten der Gruppe B, anschließend spielt der Erste der Gruppe B gegen den Zweiten der Gruppe A. In diesen Spielen wechselt die Spielzeit auf zwölf Minuten, was den Begegnungen eine zusätzliche taktische Dimension verleiht.

Der Weg ins Finale

Das Spiel um Platz drei ist für 17:38 Uhr angesetzt, ehe um 17:52 Uhr das Finale den sportlichen Schlusspunkt setzt. Zwei Mannschaften, die sich durch Vorrunde und Halbfinale behauptet haben, kämpfen dann um den Turniersieg beim Willi-Belger-Cup. Der Zeitplan macht deutlich: Der Sieger wird an einem langen, intensiven Hallennachmittag ermittelt.

Ein Hallentag mit regionalem Gewicht

Der 17. Willi-Belger-Cup bringt Berliner Traditionsvereine, ambitionierte Brandenburger Teams und den Gastgeber SG Großziethen in einem kompakten Wettbewerb zusammen. Die Mehrzweckhalle in Großziethen wird damit zum Treffpunkt eines regionalen Hallenfußballs, der von Nähe, Tempo und direktem Wettbewerb lebt. Zum Jahresbeginn setzt das Turnier ein sportliches Zeichen – klar strukturiert, emotional aufgeladen und ganz auf den Moment in der Halle konzentriert.