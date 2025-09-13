Willenssieg in Hamm

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am 2. Spieltag reisten wir zur U14 der Hammer SpVg.
Die 1. Halbzeit waren wir nie auf Höhe, immer gedanklich zu spät, technisch sehr unsauber und lagen völlig verdient mit 0:1 hinten.
In der 2. Halbzeit ein komplett anderes Bild. Wir drängten den Gegner in die eigene Hälfte und waren nun die klar überlegene Mannschaft. In der 44. Minute erzielte Enir dann auch folgerichtig den Ausgleich. 18 Minuten später drehte Max dann das Spiel endgültig und markierte die verdiente Führung. In der 63. Minute schwächte sich der Gastgeber selber mit einem Fekdveerweis durch den sehr guten Schiedsrichter und so brachten wir den aufgrund der 2. Halbzeit verdiehten Sieg über die Bühne.