"Willensleistung" bringt Schelsen den ersten Dreier

Nach vier Niederlagen und vier Unentschieden holte sich der SV Schelsen am vergangenen Spieltag seinen ersten Dreier der Spielzeit. Im Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Neersbroich drehten die Schelsener einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg und konnten somit das erste Mal feiern. Durch den Erfolg setzte sich der SV zunächst einmal von der roten Zone ab. Cheftrainer Marc Gülzow sprach über die Begegnung und die Bedeutung des Triumphs.

Spiel gedreht in Neersbroich

Seine Mannschaft musste in der Saison schon deutliche Niederlagen wie in Korschenbroich einstecken (1:6) - hinzu kamen verspielte Führungen, wie ein 3:0-Vorsprung in Odenkirchen, der in einem 3:3-Remis endete. In Neersbroich zeigte sein Team jedoch Charakter und hörte auch nach dem 0:1-Rückstand nicht auf an sich zu glauben. "Nach den ganzen 90 Minuten war der Sieg schon verdient. Ich denke wir waren sehr grellig, wir haben gute Aktionen nach vorne gehabt. Unterm Strich war das eine sehr ordentliche Leistung", sagte der Übungsleiter des SV. Weiter führte er aus: "Wir hatten natürlich auch dieses Mal Matchglück , haben die entscheidenden Sachen für uns entschieden. Es war eine Willensleistung, deshalb haben wir den Sieg auch verdient."

"Ich blicke so zurück, dass wir eigentlich an unsere Leistung der letzten Spiele angeknüpft haben und wir in diesem Spiel wenig individuelle Fehler gemacht haben, wir wenig zugelassen haben und an unsere Stärke geglaubt haben, weil wir die letzten Spiele ganz ordentlich gespielt haben - die Ergebnisse haben leider nicht gestimmt", antwortete Gülzow auf die Frage, wie er auf das Duell in Neersbroich zurück schaut.

Belohnt für die vergangenen Wochen

Nach acht Liga-Partien ohne einen einzigen Sieg konnte Schelsen diesen Negativtrend in Neersbroich beenden und sich somit eine wenig Luft im Tabellenkeller verschaffen. Auf die Frage, wie wichtig dieser Dreier war äußerte Gülzow: "Für uns als Mannschaft, für den Aufwand den wir betrieben haben in den letzten Wochen, war es sehr wichtig, auch mal für unsere Köpfe, endlich mal ein Erfolgserlebnis einzufahren und unsere Leistung durch einen Sieg zu bestätigen."

Nach vier Unentschieden belohnte sich seine Truppe das erste Mal mit einem Dreier, der mit Blick auf die Tabelle enorm wichtig war. Nun trennen die Schelsener schon vier Zähler vom Tabellenschlusslicht Red Stars Mönchengladbach. In Schelsen ist nach dem Sieg einiges an Last abgefallen. "Ich denke wir waren alle etwas befreiter und glücklicher", erklärte der Chefcoach.

In den vergangenen fünf Liga-Partien holte der SV ganze sechs Zähler. Dabei wurde allerdings nur ein Spiel, nämlich das gegen den Tabellenführer Rheydter SV, verloren. Hinzu kam der Erfolg gegen Neersbroich und drei Punkteteilungen. "Der Sieg hat uns bestätigt, dass der Aufwärtstrend weiter nach oben geht", betonte Gülzow.

