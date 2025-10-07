Willensleistung bringt die ersten Punkte!

Am vergangenen Sonntag nahm die bis dato arg gebeutelte SG Wyhl/Endingen/Sasbach einen neuen Anlauf, um die ersten Punkte auf der Habenseite zu verbuchen. Dies sollte endlich gelingen und das absolut verdientermaßen! Man hatte endlich einen schlagkräftigen Kader beisammen (keine Verletzten, Urlauber etc.) und brachte Energie, Leidenschaft und Qualität auf den Platz. Die Gäste aus Buchenbach waren sichtlich verwundert, dass das punktlose Schlusslicht so aufspielte. In einem Spiel, das hin und her wogte, schlug das Pendel am Ende für die Hausherren aus.

Doch es begann wie so oft: Mit einem Rückstand. Nach 6 Minuten konnte die Spvgg. Buchenbach in Front gehen. Nach einem Kuddelmuddel im Strafraum, konnte Schelb den Ball über die Linie drücken.

Doch die Gastgeber berappelten sich sofort und kamen zu einem tollen Weitschuss von Simon Rohrer. Doch der Spvgg.-Keeper konnte den Ball aus dem langen Eck kratzen. Kurz darauf fiel der Ausgleich (13.). Lukas Kaufel bespielte den rechten Flügel unter Gegnerdruck. Das Spielgerät flog durch den Strafraum an Freund und Feind vorbei. Auf Höhe des langen Pfostens stand Leon Schlipf. Dieser nahm den Ball sauber an, beugte seinen Oberkörper nach vorne und lies einen Strahl los. Der Ball zischte über den Kunstrasen und schlug, unhaltbar, im langen Eck ein – technisch anspruchsvoll. Nun versuchten die Kaiserstühler das Momentum zu nutzen. Nach feiner Vorlage von Carsten Geiger, war Simon Rohrer zentral vor dem Gehäuse. Der Torwart kam heraus und Simon versuchte ihn zu überlupfen, doch dieser roch den Braten und bekam gerade noch die Fingerspitzen an den Ball. Doch kurz darauf war auch er machtlos. Nach einem langen, präzisen Vertikalball von Abwehrchef Nicolas Meyer, schirmte Simon das Leder geschickt gegen seinen hünenhaften Widersacher und dem heraus eilenden Gästekeeper (der Innenverteidiger und Simon hatten im Spiel einen harten, intensiven, aber fairen Abnutzungskampf) ab und passte nach rechts zu dem agilen Lukas Kaufel. Dieser nahm die Pille in der Luft an, ließ diese einmal aufprallen und setzte einen 35 Meter Weitschuss an. Der weit aufgerückte (warum auch immer) Buchenbacher Schlussmann eilte zurück. Doch die Mühe war vergebens. Der Ball schlug knapp neben dem Pfosten des verwaisten Tores ein – 2:1 (23.). Nun agierten die Hausherren immer dominanter. Der Ball zirkulierte über die Viererkette und die Doppelsechs, ohne in Hektik zu geraten. Auf der 10 agierte Carsten Geiger geschickt. Er verteilte die Bälle immer wieder klug auf die Flügel oder ins Sturmzentrum. So kam man immer wieder zu vielversprechenden Angriffen. Doch entweder war der Keeper oder der missglückte letzte Pass Grund dafür, dass man die Führung nicht ausbauen konnte. So ging man mit der absolut verdienten, aber zu knappen Führung in die Pause.

Die Gastgeber kamen gut aus der Halbzeit und hatten durch Simon Rohrer und Carsten Geiger erste Abschlüsse. Doch aus dem Nichts, gelang den Gästen der Ausgleich. Ähnliches Szenario wie beim 2:1. Ein langer Ball und ein herausstürmender Keeper. Der Ball flutschte durch und der Spvgg-Angreifer konnte den Ball ins leere Tor schieben. 15 Minuten später bekamen die Buchenbacher einen völlig klaren Elfmeter zugesprochen. Konrad trat an und schoss. SG-Torhüter Robin Mäder konnte zunächst parieren, doch der Nachschuss war leider unhaltbar – 2:3 (75.). Nun lag man in Rückstand und keiner wusste warum. In einer intensiven Partie war man aktiv, intensiv in den Zweikämpfen und lauffreudig. Zudem hatte man gute Passstafetten und gut heraus gespielte Angriffe. Kommt am Tabellenende mangelndes Glück oft zum Tragen? Mit Sicherheit. Doch nicht heute. Fortuna und das eigene Handeln brachten die ersten Punkte ins Erletal.

Nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld, flog der Ball in den überfüllten Strafraum. Am zweiten Pfosten konnte Routinier Enis Azemi das Spielgerät mit dem Kopf so treffen, dass er über den Keeper flog und sich im langen Eck punktgenau senkte. Technisch anspruchsvoll – wer kann, der kann -3:3 (81.)! Doch die Kaiserstühler hatten noch nicht genug und spielten weiter nach vorne. Ein Traumangriff brachte schlussendlich den Siegtreffer. Nach einer Verlagerung legte Manuel Asal den Ball schön in den Lauf des heransprintenden Henric Ritter. Dieser zog in den Strafraum und auf die Torauslinie. Sein Rückpass gelangte zu Enis Azemi, der die Pille mit der Hacke nochmals nach hinten ablegte. Der eingerückte Manuel Asal schoss mit Wucht ins kurze Eck – 4:3 (86.). Danach verteidigte man klug, bis der Schlusspfiff ertönte. Der Jubel war grenzenlos...

Fazit

Am Ende stand ein verdienter Heimerfolg, welcher die ersten Saisonpunkte einbrachte. Der Anschluss nach „oben“ ist wieder hergestellt. Die Erleichterung war allen anzusehen. Es war eine intensive, kräftezehrende Partie. Die Führung wechselte hin und her und blieb bei Abpfiff auf der richtigen Seite stehen. Wie gesagt, man agierte oft klug und warf alles die Waagschale. Die Abwehrkette machte einen guten Job. Madougou Amirou und Martin Schmidt waren elementar im Zentrum. Alles wurde zugelaufen und etliche Balleroberungen generiert. Wie erwähnt, Carsten Geiger als Taktgeber, die Flügel immer agil und anlaufend sowie Stürmer Simon Rohrer, der aus der „kalten Hose“ immer anspielbar und torgefährlich war. Die SG war widerstandsfähig nach den Rückständen und gab nie auf. Alles in allem ein toller Auftritt, der Mut für die kommenden Aufgaben gibt...

Am Sonntag, 12.10. gastiert die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II beim FC Freiburg-St. Georgen II. Die Partie wird um 12:15 Uhr angepfiffen.

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)