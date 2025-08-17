Wille versetzt Berge: 02-U19 schlägt KSC im DFB-Pokal

Wiesbaden/Bad Godesberg . Die unglaubliche Pokal-Reise der U19 des FV Biebrich 02 geht weiter. 3:1 (0:1, 1:1) hieß es nach Verlängerung zum Start des DFB-Pokals gegen die A-Junioren des Karlsruher SC. Jetzt lockt in Runde zwei ein attraktiver Gegner, sprich ein großer Vereinsname aus dem Profibereich. Dank klarer Steigerung nach der Pause kam die U19 des SV Wehen Wiesbaden in der Partie beim Bonner SC, die in Bad Godesberg stattfand, letztlich souverän weiter, gewann mit 5:1 (0:1).
„Das war wieder ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben fußballerisch mitgehalten, aber vor allem haben wir Spieler mit großem Charakter“, verspürte 02-Coach Salih Dik-Fesci genau dieselbe Willensstärke wie zuvor bei den Erfolgen auf Hessenebene gegen Darmstadt 98 und beim Endspielsieg über Eintracht Frankfurt – obwohl sich die Besetzung geändert hat. Der Mix zwischen couragierten Offensivaktionen und stabiler Defensive war ein weiterer Erfolgsgarant. Auch der Rückstand drückte nicht aufs Gemüt.
Oskar Lenk sorgte gleich nach der Pause für das 1:1. In der Verlängerung schlug er nochmals zu (93.), ehe Abdulah Kamberovic auf 3:1 stellte (118.). Ab der 75. Minute spielte Karlsruhe nach Gelb-Roter Karte (mutmaßlich wegen Meckerns) in Unterzahl. Gelb-Rot gegen den starken 02-Verteidiger Devran Urun (97.) sorgte für zahlenmäßigen Ausgleich – am Ende erkannten aber auch die Badener den Erfolg des Biebricher Kollektivs an. Bei 170 zahlenden Besuchern unter den 350 Zuschauern blieb am Ende ein Wermutstropfen für Jugendleiter Hartmut Steindorf, der über die 700 Euro für das Schiedsrichtergespann aus Kaiserslautern im Rahmen der DFB-Tarife nur noch staunen konnte.
SVWW wacht nach der Pause auf: Auf dem nicht gewässerten, stumpfen Rasen hatte die U19 des SV Wehen Wiesbaden bis zur Halbzeit gegen die zweikampfstarke Bonner Formation große Probleme. Um nach der Pausenansprache des zu den A-Junioren aufgerückten Trainers Chris Khayyer mit drei Toren binnen zehn Minuten wie entfesselt aufzutrumpfen. Tim Neubert hinten und vorne Jan Becker – die beiden Youngster aus dem Profikader waren am spielfreien Drittliga-Wochenende dabei – verliehen Halt. Becker krönte seine Gala mit vier Toren. Daneben traf Elias Heidebrecht. Mit Blick auf die zweite Hälfte attestierte Armin Alexander, Sportlicher Leiter im NLZ des SVWW, nach dem 5:1 eine „gute Mannschaftsleistung“.