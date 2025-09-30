Wille und Kampf sichern drei Punkte auf Kunstrasen Verlinkte Inhalte Bezirksliga Süd BSC Regensb. Hainsacker

Bei optimalen äußeren Bedingungen verdiente sich die SpVgg Hainsacker auf dem ungeliebten Kunstrasenplatz des BSC Regensburg einen 0:1 (0:0)-Auswärtserfolg vor allem aufgrund ihrer Kampf- und Willensstärke im zweiten Durchgang. Simon Fürst verwandelte in einem bis dahin an Höhepunkten armen Spiel einen Foulelfmeter zum "goldenen Treffer" für die Gäste (55.), die anschließend die vorzeitige Entscheidung beim Tabellenschlusslicht verpassten und somit bis in die Nachspielzeit zittern mussten. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse am Brandlberg war ein fußballerischer Leckerbissen kaum zu erwarten, zumal für beide Mannschaften viel auf dem Spiel stand. So spielte sich das Spielgeschehen im ersten Abschnitt auch vornehmlich im Mittelfeld ab und es ereigneten sich kaum gefährliche Torraumsituationen. Erst nach einer knappen halben Stunde kamen die anfangs agileren Gastgeber zu einer Gelegenheit. Nach einem Einwurf in der Hainsackerer Hälfte kam Michael Schneider im Strafraum zum Abschluss. Seinen Aufsetzer konnte David Morgenschweis jedoch glänzend parieren (27.). Auf der Gegenseite versuchte es Simon Pitzl nach einer Balleroberung aus der Distanz, scheiterte aber an BSC-Keeper Jonah Farhauer (33.). Nur kurz darauf bot sich Simon Fürst allerdings die beste Gelegenheit der ersten Hälfte, als er nach einer Hereingabe von Luis Lehmann aus kurzer Distanz ebenfalls am Torsteher der Hausherren scheiterte (34.). Die Regensburger blieben vornehmlich mit Standardsituationen gefährlich. Finn Geigers Freistoßversuch landete jedoch über dem Querbalken des Hainsackerer Gehäuses (37.).

Im zweiten Durchgang trat die Schneider-Elf aggressiver auf, kam deutlich besser in

die Zweikämpfe und erkämpfte sich so entscheidende Feldvorteile. Simon Fürst trifft vom Elfmeterpunkt

Die Regensburger Hintermannschaft sah sich somit ein ums andere mal unter Druck gesetzt, woraus schließlich auch der Strafstoß in der 55. Spielminute resultierte, als der eingewechselte Michael Schindler von Thilo Preusse im Strafraum von den Beinen geholt und somit für sein Nachsetzen belohnt wurde. Simon Fürst verwandelte den fälligen Strafstoß zum 0:1 (55.).