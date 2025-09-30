Wille und Kampf sichern drei Punkte auf Kunstrasen

Bei optimalen äußeren Bedingungen verdiente sich die SpVgg Hainsacker auf dem ungeliebten Kunstrasenplatz des BSC Regensburg einen 0:1 (0:0)-Auswärtserfolg vor allem aufgrund ihrer Kampf- und Willensstärke im zweiten Durchgang. Simon Fürst verwandelte in einem bis dahin an Höhepunkten armen Spiel einen Foulelfmeter zum "goldenen Treffer" für die Gäste (55.), die anschließend die vorzeitige Entscheidung beim Tabellenschlusslicht verpassten und somit bis in die Nachspielzeit zittern mussten.
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse am Brandlberg war ein fußballerischer Leckerbissen kaum zu erwarten, zumal für beide Mannschaften viel auf dem Spiel stand. So spielte sich das Spielgeschehen im ersten Abschnitt auch vornehmlich im Mittelfeld ab und es ereigneten sich kaum gefährliche Torraumsituationen. Erst nach einer knappen halben Stunde kamen die anfangs agileren Gastgeber zu einer Gelegenheit. Nach einem Einwurf in der Hainsackerer Hälfte kam Michael Schneider im Strafraum zum Abschluss. Seinen Aufsetzer konnte David Morgenschweis jedoch glänzend parieren (27.). Auf der Gegenseite versuchte es Simon Pitzl nach einer Balleroberung aus der Distanz, scheiterte aber an BSC-Keeper Jonah Farhauer (33.). Nur kurz darauf bot sich Simon Fürst allerdings die beste Gelegenheit der ersten Hälfte, als er nach einer Hereingabe von Luis Lehmann aus kurzer Distanz ebenfalls am Torsteher der Hausherren scheiterte (34.). Die Regensburger blieben vornehmlich mit Standardsituationen gefährlich. Finn Geigers Freistoßversuch landete jedoch über dem Querbalken des Hainsackerer Gehäuses (37.).
Im zweiten Durchgang trat die Schneider-Elf aggressiver auf, kam deutlich besser in
die Zweikämpfe und erkämpfte sich so entscheidende Feldvorteile.
Simon Fürst trifft vom Elfmeterpunkt
Die Regensburger Hintermannschaft sah sich somit ein ums andere mal unter Druck gesetzt, woraus schließlich auch der Strafstoß in der 55. Spielminute resultierte, als der eingewechselte Michael Schindler von Thilo Preusse im Strafraum von den Beinen geholt und somit für sein Nachsetzen belohnt wurde. Simon Fürst verwandelte den fälligen Strafstoß zum 0:1 (55.).
In der Folgezeit nahm Simon Pitzl den Regensburger Kasten zunächst aus der Distanz (60.) sowie wenig später nach Vorarbeit von Simon Krause am Fünfereck (66.) unter Beschuss. Die wohl vorzeitige Entscheidung hatte jedoch Simon Fürst auf dem Fuß, als er von Simon Krause glänzend in Szene gesetzt wurde und frei vor Jonah Farhauer auftauchte, den BSC-Torsteher aber nicht überwinden konnte (72.). Im Gegenzug konnte Dominik Glötzl den freistehenden BSC-Angreifer Finn Geiger am eigenen Fünfmeterraum blocken und somit den drohenden Ausgleich verhindern (73.).
Es drohte eine heiße Schlussphase, zumal Schiedsrichter Lukas Schwendner insgesamt 7 Minuten nachspielen ließ. Zunächst setzte aber Hainsackers Simon Krause das Leder im Fallen aus 18 Metern links am Kasten vorbei (85.). Dann prüfte der eingewechselte Marius Göhl den Hainsackerer Schlussmann, der mit beiden Fäusten zur Stelle war (86.), ehe er aus der Distanz nochmals sein Ziel verfehlte (90.+3).
Mit der letzten Aktion des Spiels landete dann noch ein Eckstoß des Aufsteigers am Hainsackerer Außenpfosten (90.+7) und so wandern die drei Punkte nach hartem Kampf nach Hainsacker.