„Wille, Intensität, Kampf, Biss.“ - Acosta empfängt Bleckenstedt

Der Gegner geht dabei mit einer besonderen Situation in die Partie. „Bleckenstedt hat letzte Woche durch die Heimniederlage gegen Gifhorn den Aufstieg abgeschrieben“, erklärt Sievert. Damit gehe es für den Gegner erstmals in dieser Saison nicht mehr um konkrete tabellarische Ziele: „Von daher geht es für Bleckenstedt an diesem Spieltag das erste Mal um nichts mehr.“

Sievert sieht in den sechs Spielen des neuen Jahres vor allem die defensive Stabilität als problematisch an. Man kassierte schon 24 Gegentore. „Vier Gegentore pro Spiel sprechen eine deutliche Sprache.“

Trotzdem warnt der Acosta-Coach eindringlich vor der Qualität des Gegners: „Uns erwartet weiterhin eine Mannschaft, die gespickt ist von einer hohen individuellen Qualität.“ Entscheidend sei daher vor allem die eigene Leistung.

Gleichzeitig macht er seiner Mannschaft Mut: „Zwei eigene Tore sind immer möglich, egal gegen welchen Gegner wir spielen.“ Der Schlüssel liege jedoch in der Arbeit gegen den Ball: „Wir brauchen vor allem Qualität gegen den Ball.“ Dabei gehe es nicht nur um Einsatz, sondern auch um grundlegende Tugenden: „Wille, Intensität, Kampf, Biss.“

Klar ist für Sievert: „Wir müssen diesen Gegentorschnitt maximal runterfahren.“ Nur dann habe man eine realistische Chance, Punkte zu holen. Mit Blick auf die Tabelle wird die Dringlichkeit deutlich: „Ein Punkt aus sechs Spielen ist natürlich die Bilanz eines Absteigers.“ Die Braunschweiger rutschten auf Rang zwölf ab und holten nur gegen den klaren letzten Platz Lengede einen Sieg im Jahr 2026. Ein 2:2 gegen die SVG Göttingen war der weitere Punkt im aktuellen Jahr.

Vor dem wichtigen Saisonendspurt fordert der Trainer daher eine klare Reaktion: „Genau diese Qualität muss jetzt rausgekitzelt werden.“

Außerdem steht noch eine Revanche für die 0:4-Hinspielniederlage aus.

Anpfiff ist dann am kommenden Sonntag um 15.00 Uhr in Braunschweig.