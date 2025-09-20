Wille, Einsatz, Leidenschaft – Baumberg gegen Monheim im Derby

In der Vorwoche verzeichneten die SFB nach zwei unglücklichen Niederlagen mit dem 2:2-Remis beim starken Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop zumindest einen Teilerfolg. „Bei uns stehen derzeit Aufwand und Ertrag nicht in einem Verhältnis. Die Jungs leisten enorme Arbeit, spielen einen tollen Fußball, doch die besten Chancen werden liegen gelassen – mit der Punktausbeute sind wir daher nicht zufrieden. Dieser Prozess entwickelt sich schrittweise und es wird der Knoten platzen“, sagt SFB-Cheftrainer Salah El Halimi, der in vorderster Front den verletzten Torjäger Robin Schnadt als spielendenden Neuner vermisst. Schnadt spielte in der Saison 2023/24 für den FCM, bevor er an die Sandstraße wechselte und in der Vorsaison im Hinspiel (2:0) beide Treffer gegen seinen Ex-Verein und damaligen Oberliga-Rückkehrer erzielte. „Der FCM ist mit der vergangenen Saison nicht vergleichbar, weil er auch aufgrund der Zugänge diesmal besser gestartet ist und das Spiel mit der großen Qualität in seinen Reihen ausgeglichen gestalten kann. Wir sind aber gut auf den Gegner eingestellt“, betont der SFB-Coach, der ein 50:50-Spiel erwartet, in dessen Verlauf die bessere Tagesform entscheiden wird.

Symptomatisch für El Halimi: Zugang Timo Hölscher ist als defensiver Part im Mittelfeld mit drei Treffern bester Torschütze. Auch Torwart-Trainer Marco Ages bemängelt lediglich die Effektivität: „Wir haben Spiele verloren, die wir nicht verlieren durften. Klar ist, dass Robin nicht eins zu eins zu ersetzen ist. Allerdings verfügt die Mannschaft über eine hohe spielerische Qualität, sodass jetzt auch andere Spieler öfter treffen müssen“, findet der 36-Jährige, der im Team entscheidet, ob der angeschlagene Daniel Schwabke ins Tor zurückkehren wird. „Daniel muss hundertprozentig fit sein, denn Thorsten Pyka hat seine Aufgabe zuletzt sehr gut gemeistert.“

Derweil liegt hinter dem 1. FC Monheim eine harte Woche. Erst musste er am vergangenen Wochenende beim 1:2 gegen den VfL Jüchen-Garzweiler die erste Heimniederlage der Spielzeit hinnehmen, dass unterlag man im Zweitrunden-Duell des Niederrheinpokals auch noch mit 1:3 beim Ligakonkurrenten 1. FC Kleve. Doch es wird nach der englischen Woche im Derby keinesfalls leichter. Und auch wenn die Monheimer in den vergangenen Spielen in den entscheidenden Momenten schwächelten, blickt Trainer Dennis Ruess weiterhin positiv nach vorne: „Der Prozess geht weiter, jetzt sind wir dafür nicht belohnt worden. Aber irgendwann im weiteren Lauf dieses Prozesses bin ich mir bei unserer Herangehensweise sicher, werden wir uns auch in solchen Spielen belohnen.“

Dennis Ruess setzt auf die Bereitschaft seiner Spieler