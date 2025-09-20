Wille, Einsatz, Leidenschaft – Baumberg gegen Monheim im Derby

Am Samstag steht in Monheim vorwiegend der Fußball im Blickpunkt. Am sechsten Oberliga-Spieltag treffen nämlich die benachbarten Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) und des 1. FC Monheim (FCM) um 16 Uhr im hochbrisanten Stadt-Derby um 16 Uhr an der Sandstraße aufeinander, da auf der neuen Anlage „Am Kielsgraben“ nach der missglückten SFB-Premiere – der 1:2-Niederlage gegen die Holzheimer SG – doch noch Arbeiten stattfinden.
Beide Teams befinden sich im Anfangsstadium der Saison im dichten Tabellenmittelfeld – der FCM hat als Tabellenneunter und sieben Punkten mit zwei Zählern die Nase vor den Hausherren, die als Tabellen-14. fünf Punkte auf dem Konto verbuchen. Die siegreiche Mannschaft der spannungsgeladenen Partie würde mit einem Derby-Erfolg um einige Plätze nach oben klettern und den kommenden Aufgaben mit breiterer Brust entgegentreten.
In der Vorwoche verzeichneten die SFB nach zwei unglücklichen Niederlagen mit dem 2:2-Remis beim starken Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop zumindest einen Teilerfolg. „Bei uns stehen derzeit Aufwand und Ertrag nicht in einem Verhältnis. Die Jungs leisten enorme Arbeit, spielen einen tollen Fußball, doch die besten Chancen werden liegen gelassen – mit der Punktausbeute sind wir daher nicht zufrieden. Dieser Prozess entwickelt sich schrittweise und es wird der Knoten platzen“, sagt SFB-Cheftrainer Salah El Halimi, der in vorderster Front den verletzten Torjäger Robin Schnadt als spielendenden Neuner vermisst. Schnadt spielte in der Saison 2023/24 für den FCM, bevor er an die Sandstraße wechselte und in der Vorsaison im Hinspiel (2:0) beide Treffer gegen seinen Ex-Verein und damaligen Oberliga-Rückkehrer erzielte. „Der FCM ist mit der vergangenen Saison nicht vergleichbar, weil er auch aufgrund der Zugänge diesmal besser gestartet ist und das Spiel mit der großen Qualität in seinen Reihen ausgeglichen gestalten kann. Wir sind aber gut auf den Gegner eingestellt“, betont der SFB-Coach, der ein 50:50-Spiel erwartet, in dessen Verlauf die bessere Tagesform entscheiden wird.
Symptomatisch für El Halimi: Zugang Timo Hölscher ist als defensiver Part im Mittelfeld mit drei Treffern bester Torschütze. Auch Torwart-Trainer Marco Ages bemängelt lediglich die Effektivität: „Wir haben Spiele verloren, die wir nicht verlieren durften. Klar ist, dass Robin nicht eins zu eins zu ersetzen ist. Allerdings verfügt die Mannschaft über eine hohe spielerische Qualität, sodass jetzt auch andere Spieler öfter treffen müssen“, findet der 36-Jährige, der im Team entscheidet, ob der angeschlagene Daniel Schwabke ins Tor zurückkehren wird. „Daniel muss hundertprozentig fit sein, denn Thorsten Pyka hat seine Aufgabe zuletzt sehr gut gemeistert.“
Derweil liegt hinter dem 1. FC Monheim eine harte Woche. Erst musste er am vergangenen Wochenende beim 1:2 gegen den VfL Jüchen-Garzweiler die erste Heimniederlage der Spielzeit hinnehmen, dass unterlag man im Zweitrunden-Duell des Niederrheinpokals auch noch mit 1:3 beim Ligakonkurrenten 1. FC Kleve. Doch es wird nach der englischen Woche im Derby keinesfalls leichter. Und auch wenn die Monheimer in den vergangenen Spielen in den entscheidenden Momenten schwächelten, blickt Trainer Dennis Ruess weiterhin positiv nach vorne: „Der Prozess geht weiter, jetzt sind wir dafür nicht belohnt worden. Aber irgendwann im weiteren Lauf dieses Prozesses bin ich mir bei unserer Herangehensweise sicher, werden wir uns auch in solchen Spielen belohnen.“
Ein Spiel, in dem sich die Monheimer belohnen wollen, ist das Stadtduell gegen Baumberg auf jeden Fall. Im vergangenen Jahr musste der FCM zwar zwei 0:2-Niederlagen hinnehmen, doch ein Derby schreibt ja bekanntlich seine eigenen Gesetze. „Jedes Derby erzählt seine eigene Geschichte. Die letzten Geschichten waren eher unglücklicherer Natur für uns“, sagt Ruess, der sich in den vergangenen Duellen jeweils mit Schiedsrichterentscheidungen unzufrieden zeigte. Insgesamt spricht er von emotionalen und auch wilden Spielen: „In einem Derby zählt kein Tabellenplatz, keine Form, keine Ausfälle. Es zählt nur die Bereitschaft an dem Tag selbst. Zum einen, bereit zu sein, eine hohe Intensität zu gehen, und zum anderen, alles zu versuchen, die eigenen PS auf die Straße zu kriegen.“
Monheim hat vor der Partie aber ähnlich wie Gegner Baumberg mit Personalsorgen zu kämpfen. David Galonske, der sich im Spiel gegen den TSV Meerbusch verletzte, fällt mit einem Riss des Syndesmosebands langfristig aus. Bei Kaan Karaduman, Florian Breuer und Leonard Bajraktari ist ein Einsatz noch fraglich. Eine besondere Vorbereitung sei jedoch nicht notwendig. „Auf solch ein Duell kannst du dich noch so gut vorbereiten. Am Ende wird das Visier heruntergeklappt, wenn der Schiri anpfeift und du gibst Attacke. Dann wirst du sehen, wie du ins Spiel reinkommst“, so Ruess.
Trotz großer Emotionen kommt es für den Trainer vor allem auf eine Sache an: „Da sind sicherlich eine gesunde Rivalität und eine gesunde Portion gegenseitiger Respekt. Für die Stadt und die Zuschauer hier ist es auch immer etwas Besonderes.“ In diesem Jahr besteht auch in der Mannschaft ein stärkeres Empfinden des Derby-Charakters. „Für die Spieler sollte es das auch sein. Ich habe das Gefühl, dass wir in diesem Jahr bei uns auch eine Struktur haben, die bereit ist, das zu leben “, sagt der Trainer mit Blick auf die Stimmung vor der Partie.
Es wird ein spannender und wohl auch hitziger Samstag an der Sandstraße.