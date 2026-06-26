„Will sich keiner entgehen lassen“: Weltberühmtes Stadion in Bayern für Fußballspiel reaktiviert

Olympia-Skistadion Garmisch-Partenkirchen, 23. Juni 2026 – Foto: Dominik Bartl

Im Olympia-Skistadion in Garmisch-Partenkirchen wird nach Jahren wieder Fußball gespielt. Zumindest für ein Freundschaftsspiel der besonderen Art.

Hinter diesem Kick mit der besonderen Geschichte steckt das Team des Polizeisportvereins Braunschweig. Die Fußballer treten in ihrer Heimat in der 2. Kreisklasse an. Entspricht dort der 10. Liga. Doch gemeinsam teilen die Sportler eine Leidenschaft. Für ihre Mannschaftsfahrten suchen die Braunschweiger Fußballstätten in ganz Europa, die seit mehreren Jahren nicht mehr bespielt werden. Und erwecken sie für „Lost-Ground-Spiele“, also Duelle auf verlorenen Plätzen, zu neuem Leben.

Das Olympia -Skistadion in Garmisch-Partenkirchen ist für sie so etwas wie der heilige Gral. Das eigentlich unerreichbare Ziel, das plötzlich in greifbare Nähe rückt. Groundhopper haben die altehrwürdige Sportstätte schon lange auf dem Zettel – Fußballfans, deren Leidenschaft darin besteht, möglichst viele verschiedene Fußballstadien und Sportplätze zu besuchen. Sie haken die Stadien ab und bewahren die Tickets auf, wie Sammler. Am kommenden Samstag, 27. Juni, bietet sich ihnen eine einmalige Möglichkeit. Nach Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, findet im Skistadion wieder ein Fußballspiel statt. Wie in den alten Zeiten.

„Für viele in der Szene ist das Olympia-Skistadion ein Sehnsuchtsort“, sagt Helge Keller, der dem Organisationsteam angehört. Er muss es wissen, ist schließlich selbst ein Groundhopper. Die Lage, die Historie und die Einzigartigkeit machen den Charme dieser Spielstätte aus. „Das will sich keiner entgehen lassen.“ Die Resonanz spricht Bände: Rund 2500 Tickets hat der PSV Braunschweig bereits verkauft. „Überwältigend“ findet Keller diesen Zuspruch.

Amateurvereine auf größer Bühne: Bereits 2500 Tickets verkauft

Für das Spiel fanden die Niedersachsen einen Gegner in München. Auch beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen hatten die Organisatoren angefragt – und eine Absage erhalten. Daher steigt das Duell nun gegen den FC Mainaustraße. 2016 als Fußballprojekt für unbegleitete minderjährige Geflüchtete gegründet, hat sich der Verein inzwischen in der A-Klasse etabliert. „Das ist total unterstützenswert“, findet Keller. Im Skistadion können sich beide Teams auf der großen Bühne präsentieren.

Bis das Skistadion für das Freundschaftsspiel bereit ist, liegt allerdings noch einiges an Arbeit vor Keller und seinen Mitstreitern. Weil der Rasen in der Länge um knapp 15 Meter zu kurz ist, leihen sie sich einen Kunstteppich aus München aus. Ein Gleichgesinnter aus der Groundhopper-Szene fährt dazu eigens mit einem Lkw aus Nordrhein-Westfalen gen Süden, sammelt den Rasen ein und bringt ihn nach Garmisch-Partenkirchen. Denn dass das Spiel auf einem Großfeld stattfindet, ist eine wichtige Voraussetzung, damit die Spielstätte abgehakt werden kann. „Das wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass im Skistadion ein Fußballspiel auf Großfeld stattfindet“, erläutert Keller. Denn allein die Organisation hat mehrere Stunden gekostet.

Fußball-Flair durch Programmheft und individuelle Eintrittskarten

Die Vorfreude auf das Spiel schmälert das keineswegs – im Gegenteil. Für das Spiel haben sich die Veranstalter mächtig ins Zeug gelegt. Ein 24-seitiges Programmheft und individuell gestaltete Eintrittskarten sorgen für Fußball-Flair. Samstag, 15.30 Uhr, klassische Anstoßzeit wie in der Bundesliga. Ein Caterer bietet Essen und Getränke an, auch eine Band tritt auf. Vor dem Spiel und in der Halbzeitpause werden Nachwuchs-Sportler vom Skiclub Partenkirchen von der Schanze springen. Denn die macht für die Groundhopper den ganz eigenen Reiz des Stadions aus.