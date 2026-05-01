"Will seine Siegesserie fortsetzen"

Der SV Lauingen-Bornum steht mit 29 Punkten aus 22 Partien auf Rang sieben. Der ebenfalls aufgestiegene Gastgeber hat sich frühzeitig im Mittelfeld etabliert und weist eine ausgeglichene Bilanz auf. Mit 45:43 Toren zeigt sich das Team offensiv gefährlich, defensiv jedoch anfällig.

Mit 41 Punkten aus 24 Spielen rangiert der BSC Acosta II auf Platz vier und zählt als Aufsteiger zu den Überraschungen der Saison. Die Mannschaft überzeugt durch Konstanz und Offensivstärke (55 Tore) und hält Anschluss an die Spitzengruppe.

Trainer Uwe Stucki wird die Partie zwar aufgrund einer Verletzung weiterhin nicht in gewohnter Form begleiten können, kündigt jedoch seine Präsenz an: „Hauptverantwortlich wird Co-Trainer Francesco Ducatelli coachen, der natürlich seine Siegesserie fortsetzen will. Der Kader ist personell gut aufgestellt und wir freuen uns auf einen schönen Platz im Waldstadion von Lauingen.“

Für den BSC Acosta II geht es darum, den Kontakt zu den Top drei zu halten. Der Rückstand auf Rang drei beträgt aktuell drei Punkte, sodass jeder Zähler im Saisonendspurt an Bedeutung gewinnt.

Die sportliche Verantwortung liegt damit bei Ducatelli, der die positive Entwicklung der vergangenen Wochen fortsetzen soll.

Der SV Lauingen-Bornum hat sich als Aufsteiger im gesicherten Mittelfeld etabliert und kann ohne akuten Druck in die Partie gehen. Gleichwohl bietet das Heimspiel gegen einen Aufstiegsanwärter die Gelegenheit, ein Ausrufezeichen zu setzen.

Gerade vor eigenem Publikum wird es darauf ankommen, die defensive Stabilität zu erhöhen und die vorhandenen Offensivqualitäten gezielt einzusetzen.

Hinspiel mit spätem Ausgang

Das erste Aufeinandertreffen verlief eng und torreich. Acosta II setzte sich letztlich mit 3:2 durch. Nach zwischenzeitlicher Führung für Lauingen-Bornum entschieden die Gastgeber die Partie in der Schlussphase durch einen Treffer in der 84. Minute. Die knappe Niederlage dürfte beim SV Lauingen-Bornum Motivation für das Rückspiel liefern.

Die tabellarische Situation spricht für den BSC Acosta II, der nicht nur vier Plätze vor dem Gegner steht, sondern auch die konstantere Saison spielt. Dennoch hat das Hinspiel gezeigt, dass Lauingen-Bornum in der Lage ist, dem Favoriten Paroli zu bieten.

Während Acosta II auf Sieg spielen muss, um im Rennen um die oberen Tabellenplätze zu bleiben, kann Lauingen-Bornum befreit auftreten. Die Voraussetzungen deuten auf ein intensives Duell hin, in dem die Gäste mit ihrer Qualität leichte Vorteile besitzen – ein Selbstläufer ist die Aufgabe jedoch nicht.